Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

AMENAZA EEUU

Groenlandia, la gran apuesta económica detrás del plan de Trump

Un territorio con recursos estimados en billones que algunos ven como clave para la seguridad y economía mundial.

Nuuk, en Groenlandia

Groenlandia, la gran apuesta económica detrás del plan de Trump | Getty Images

Publicidad

Sara Díaz
Publicado:

Donald Trump ha vuelto a poner sobre la mesa una idea insólita desde el punto de vista geopolítico y económico: Estados Unidos podría “comprar” Groenlandia, el enorme territorio autónomo que pertenece al Reino de Dinamarca. Aunque las autoridades groenlandesas y danesas han dejado claro que la isla no está en venta, Trump y parte de su administración están explorando oficialmente lo que costaría y qué beneficios podría traer para EE. UU

A pesar de que Groenlandia no llega a los sesenta mil habitantes, es decir, su población es menor que una capital europea, y además, la mayor parte de su territorio está cubierto de hielo, es la isla más grande del mundo. Pero, ¿Por qué interesa tanto a Estados Unidos? porque Groenlandia posee reservas de minerales críticos, tierras raras y metales esenciales para las tecnologías modernas que están a la orden del día: desde coches eléctricos a turbinas eólicas y equipos militares. Además, bajo sus aguas y su superficie se han estimado reservas de hidrocarburos y petróleo, que aunque difíciles de explotar debido al frío y al clima extremo, representan un enorme potencial económico a largo plazo.

Según analistas del American Action Forum, todas estas reservas de minerales de Groenlandia estarían valoradas en 200.000 millones de dólares (unos 180 millones de euros). Actualmente no hay una cifra de lo que vale Groenlandia, ya que no está a la venta, pero según estos expertos de este centro de análisis estadounidense el valor de la isla podría alcanzar los 2,8 billones de dólares( 2,4 mil millones de euros), teniendo en cuenta su posición estratégica en el Ártico, ruta estratégica para el control militar y el tráfico marítimo.

Otras valoraciones más conservadoras, comparadas con compras históricas de territorio como Alaska, dan cifras entre 12.000 y 77.000 millones de dólares. Y eso sin contar el enorme gasto que implicaría desarrollar infraestructura, servicios públicos y compensar a la población local

En resumen, la idea de Trump de “comprar” Groenlandia no es solo un capricho: detrás hay una mezcla de geopolítica, recursos estratégicos y dinero potencialmente enorme en juego.

Con qué fuerzas cuentan Groenlandia y Dinamarca para responder a una agresión militar de EEUU

Mapa geopolítico del Ártico

Publicidad

Mundo

Nuuk, en Groenlandia

Groenlandia, la gran apuesta económica detrás del plan de Trump

Coches cubiertos por la nieve

Una intensa ola de frío polar deja ya 13 muertos en Polonia, mientras se esperan temperaturas de hasta 25 grados bajo cero

Mapa geopolítico del Ártico

Mapa de Groenlandia: por qué Trump quiere este enclave estratégico en el Ártico

Las banderas groenlandesa y danesa ondean durante una reunión conjunta con la Primera Ministra Mette Frederiksen y el Primer Ministro de Groenlandia Jens-Frederik Nielsen en Marienbor
Groenlandia

Con qué fuerzas cuentan Groenlandia y Dinamarca para responder a una agresión militar de EEUU

Una alimentación variada, sí, pero con opciones saludables.
ALIMENTACIÓN

Consumir determinados conservantes aumentaría el riesgo de cáncer y diabetes, según estudios franceses

Juan Rodríguez Garat
Petroleros

Juan Rodríguez Garat, exalmirante de flota, sobre la "guerra" de los petroleros: "Trump solo cree en la ley del más fuerte"

Moscú calificó la incautación del petrolero con bandera rusa como una violación del derecho internacional.

Disparos
Minneapolis

Indignación en Minneapolis tras el asesinato a tiros de una mujer por un agente de inmigración: "ICE, iros de aquí"

Se ha decretado el estado de emergencia por las manifestaciones tras el fallecimiento de la mujer.

Tiroteo

DURAS IMÁGENES | El momento en el que un agente del ICE mata a una mujer en Minneapolis

Zona acordonada tras un tiroteo en EEUU

Mueren dos personas y seis resultan heridas tras un tiroteo a las afueras de una iglesia de Utah

¿Puede Trump apropiarse Groenlandia? Estas son las claves de su interés

Última hora de Venezuela hoy en directo: Pedro Sánchez garantiza que España ayudará a los venezolanos

Publicidad