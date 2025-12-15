El detenido por el tiroteo que dejó dos muertos y nueve heridos en la Universidad de Brown, puesto en libertad

En la tarde del sábado, la Universidad de Brown de Estados Unidos confirmaba la peor de las noticias: un tiroteo en el centro. En un edificio de la facultad de Ingeniería un "hombre vestido de negro" entró a un aula del primer piso y comenzó a disparar dejando a dos personas fallecidas y nueve heridos, uno de ellos en estado crítico.

"Cerrad las puertas, apagad los teléfonos y escondeos hasta próximas noticias", informaba la Universidad a través de las redes sociales pasadas las cuatro de la tarde. La detención del sospechoso de unos treinta años y ropa negra, según comunicó en rueda de prensa Timothy O'Hara, de la policía local, no se produjo inmediatamente.

Finalmente, las autoridades detuvieron en un hotel cercano al aeropuerto a un joven de 20 años como presunto autor de los hechos ocurridos en la universidad ubicada en Providence, Rhode Island. Sin embargo, después de estas varias horas retenido ha sido puesto en libertad tras no haber pruebas suficientes para procesarle, anunciaba el alcalde de Providence, Brett Smiley.

Por su parte, el fiscal general de Rhode Island, Peter Neronha, señalaba el motivo de la liberación: "Creo que es justo decir que no hay bases para considerarlo una persona de interés". Añadiendo que esa era la razón por la que "será liberado". Con esta decisión, informó que la búsqueda del sospechoso continúa, pero sin dar detalles de la situación actual de la investigación: "Obviamente tenemos un asesino allá afuera, francamente, y por lo tanto no vamos a revelar los planes".

La policía difundió un video de unos diez segundos donde se observa al sospecho caminando rápido por una calle vacía. Aparece de espaldas tras disparar en el aula y posteriormente abandona el edificio con ropa oscura. Testigos del suceso aseguraron a CNN que llevaba una máscara de camuflaje gris.

Otro detenido

No obstante, en un principio, la propia universidad afirmó que la policía había arrestado a una persona, aunque fue liberado al poco tiempo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, también compartió la noticia de la detención del sospechoso, pero tuvo que borrar el mensaje de las redes sociales una vez fue puesto en libertad.

El republicano reaccionó a lo ocurrido en Rhode Island. "Algo terrible" publicaba, añadiendo que "todo lo que podemos hacer es rezar por las víctimas".

El tiroteo ha dejado un saldo de dos fallecidos y nueve heridos. El alcalde de Providence, anunció que siete de ellos se encuentran estables y uno fue dado de alta. Sin embargo, hay uno en situación crítica. "Estamos a una semana y media de Navidad. Hoy murieron dos personas", dijo Smiley, el sábado por la noche: "Por favor, únanse a nuestras oraciones por estas familias".

