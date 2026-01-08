Encuentran el cuerpo de un niño asesinado violentamente en un piso de Dublín

Una investigación policial está en marcha en el oeste de Dublín tras el hallazgo de los cuerpos de un hombre y de un niño en dos viviendas diferentes esta mañana, un suceso que ha conmocionado a las comunidades locales y ha llevado a las autoridades a acordonar las zonas afectadas mientras se esclarecen las circunstancias de las muertes.

El primer descubrimiento se produjo alrededor de las 8:30 horas del jueves, cuando los servicios de emergencia acudieron a un domicilio en Cherry Orchard, Ballyfermot, tras recibir un aviso. En el interior de la casa, en un barrio residencial del suroeste de la capital irlandesa, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre de unos cuarenta años.

Tras este hallazgo, la Garda Síochána (policía irlandesa) inició una serie de gestiones y comprobaciones rutinarias, que incluyeron la búsqueda de familiares y cualquier indicio que pudiera explicar lo ocurrido. Estas diligencias llevaron a los investigadores a otra dirección en Clondalkin, donde, en un segundo domicilio, se localizó el cuerpo de un niño.

Aunque las autoridades han mantenido discreción sobre la identidad del menor y su edad exacta, diversos medios internacionales señalan que se trata de un niño varón de entre 10 y 12 años. Ambos lugares han sido asegurados por la Gardaí y el Garda Technical Bureau, el equipo especializado en escenas del crimen, que está llevando a cabo una exhaustiva inspección forense para recoger pruebas y determinar cómo se produjeron los hechos.

Por el momento, la policía irlandesa no está buscando más sospechosos de los asesinatos, ya que la hipótesis inicial es que el padre acabó con la vida del menor y después se trasladó al otro domicilio, lugar en el que se habría quitado la vida después de cometer el crimen.

A su vez, los agentes han confirmado que se ha notificado al forense y que se ha solicitado la intervención de la Oficina del Patólogo Estatal, quienes serán los encargados de realizar las autopsias necesarias para establecer las causas exactas de la muerte tanto del hombre como del niño. Los cuerpos serán examinados de forma detallada, y los resultados serán clave para orientar el avance de la investigación criminal.

El cuerpo del adulto fue trasladado a la morgue de la ciudad de Dublín, mientras que el del menor permanecía inicialmente en el lugar a la espera de ser trasladado en cuanto las autoridades forenses lo autoricen. Hasta el momento, la Gardaí no ha confirmado si existían denuncias previas o antecedentes que puedan estar vinculados con el suceso. Las investigaciones policiales están siendo dirigidas por un oficial investigador superior, que coordina las indagaciones y la recopilación de pruebas en ambos escenarios.

Aunque no se han divulgado aún declaraciones oficiales que expliquen la secuencia de los hechos o posibles móviles, algunos informes preliminares sugieren que las muertes podrían estar relacionadas, y en ciertos medios se especula con la posibilidad de un murder-suicide (homicidio seguido de suicidio), aunque esto no ha sido confirmado por las autoridades. Las autoridades han pedido a cualquier persona con información que pueda ayudar a esclarecer los hechos que se ponga en contacto con la policía, y han insistido en que aún es pronto para sacar conclusiones.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.