Ciudadanos venezolanos denuncian que los militares revisan sus móviles: "Todo el que apruebe la acción de EE.UU. puede ser encarcelado"

Las autoridades buscan cualquier imagen, meme o información que de lugar al apoyo del ataque de EE.UU. en Venezuela.

Cientos de venezolanos se congregan frente al Congreso para reivindicar la victoria de la oposición

En dos días se cumple una semana desde que Estados Unidos bombardeó puntos estratégicos de Venezuela que culminaron con la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores. Tras anunciar el presidente estadounidense Donald Trump que había arrestado a Maduro, asegurando que su país había "llevado con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder", miles de ciudadanos venezolanos de todo el mundo lo celebraron.

Horas después, el republicano se dirigió al pueblo venezolano asegurándoles que volvían "a ser libres". Al igual que la opositora María Corina Machado que auguraba a la "libertad": "Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa".

Sin embargo, la situación es muy diferente. La oposición continúa exigiendo la liberación de los presos políticos, mientras que Trump afirmó que controlaría de forma "indefinida" las exportaciones de petróleo en Venezuela. Por su parte, la presidenta del país, Delcy Rodríguez, lo desafió aclarándole que "no hay agente externo que gobierna Venezuela".

Aunque mientras tanto, el chavismo se moviliza, pero no como quisieran. Algunos partidarios de Maduro se pronuncian sobre lo sucedido en el país la última semana: "Querían invasión y ahora seremos colonia de Estados Unidos".

La mayoría de gobiernos han denunciado este suceso. Por ejemplo, en España, el presidente Pedro Sánchez condenó "con rotundidad" el ataque de Estados Unidos al país venezolano. Por su parte, el parte del pueblo venezolano celebraba la captura de Maduro a grito de "por una Venezuela libre".

Caracas militarizada

La situación no es como los ciudadanos venezolanos quisieran, ya que Caracas está militarizada, lleno de fusiles y tanques. Han puesto en marcha un decreto de estado de excepción que preparó Maduro en caso de agresión exterior.

Las autoridades revisan los teléfonos móviles de los ciudadanos con el objetivo de encontrar contenido que apoye el ataque estadounidense. El periodista y activista, Luis Carlos Díaz, ha asegurado que "policías, militares y de colectivos que revisan las comunicaciones de sus celulares".

Por lo que avisa de que "todo aquel que tenga imágenes, memes o conversaciones donde aprueben la acción de Estados Unidos, pueden ser encarcelados".

El periodista destacó que Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia venezolano, compareció con un perfil bastante bajo en su show televisivo semanal, viéndose "disminuido, sin público y grabado", subrayando que no tenía "la pizarra donde va fusilando opositores".

