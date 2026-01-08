El CES de Las Vegas revela los gadgets que podrían cambiar tu vida

La feria tecnológica CES de Las Vegas, considerada la más importante del mundo, vuelve a convertirse estos días en el gran escaparate de la innovación, con miles de productos presentados que anticipan cómo será la vida cotidiana en los próximos años. Entre las propuestas más llamativas destacan los avances en robótica, inteligencia artificial y tecnología aplicada al hogar, la salud y el transporte.

Uno de los dispositivos que más atención ha generado es un robot aspirador de nueva generación, muy diferente a los modelos habituales en los hogares. Este aparato es capaz de subir escaleras, recoger objetos del suelo y sortear obstáculos complejos, ampliando de forma notable las funciones tradicionales de limpieza automática y acercándose a un uso mucho más versátil en el día a día doméstico.

La robótica también ha llegado al ámbito del ocio y el cuidado de los animales con las llamadas cibermascotas, dispositivos que simulan el comportamiento de animales reales y que incorporan sensores avanzados. Sus desarrolladores aseguran que no requieren vacunas ni visitas al veterinario, lo que las convierte en una alternativa tecnológica para quienes buscan compañía sin las responsabilidades asociadas a una mascota convencional.

Entre las propuestas más espectaculares figuran los robots humanoides capaces de practicar artes marciales, presentados como futuros instructores de karate y otras disciplinas. Estos modelos, además, pueden adaptarse a otros usos, como la enseñanza del baile, demostrando la creciente capacidad de los robots para aprender y ejecutar movimientos complejos.

El CES también dedica un espacio relevante a los inventos orientados a prolongar y mejorar la calidad de vida. Dispositivos capaces de medir múltiples parámetros de salud prometen un seguimiento más preciso del estado físico de los usuarios, aunque muchos de ellos siguen partiendo de un elemento básico: la báscula. Para los menos activos, se presentan soluciones pensadas para ahorrar tiempo, como un cepillo de dientes automatizado que reduce en un 75% la duración del cepillado.

En el ámbito del transporte urbano, uno de los conceptos más llamativos es el taxidrón, un vehículo que recuerda a un coche autónomo pero que en realidad está conducido de forma remota por una persona. Este sistema recorre la ciudad en busca de pasajeros, planteando nuevas posibilidades para la movilidad del futuro.

La automatización también se extiende a las tareas domésticas y profesionales. Desde robots lavavajillas, más lentos pero eficientes, hasta robots de construcción capaces de asumir trabajos peligrosos, la feria muestra cómo estas tecnologías buscan ocupar espacios cada vez más amplios.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.