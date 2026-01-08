Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El Gobierno y la Iglesia cierran un acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales

Félix Bolaño firma el acuerdo con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego.

Félix Bolaños

El Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española y la Conferencia Española de Religiosos cierran un acuerdo para la creación de una nueva vía a través del Defensor del Pueblo para la reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no cabe la vía judicial.

Los detalles del acuerdo

Este jueves, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, firma el acuerdo con los presidentes de la Confederación Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y la Conferencia Española de Religiosos, Jesús Díaz Sariego. Tras ello, el ministro ofrecerá una rueda de prensa en la que presentará los detalles del acuerdo.

Se trata de un pacto que llega después de que la Conferencia Episcopal aceptara a finales de noviembre la propuesta del Gobierno para atender y reparar a las víctimas de abusos sexuales en la que se proponía que aquellas que no quieran acudir a la comisión impulsada por la Iglesia, lo hagan a través del Defensor del Pueblo.

Este Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva) lo puso en marcha la Iglesia con el fin de dar respuesta y reparación a las víctimas de abusos sexuales cuyos casos no tienen recorrido legal, pero muchas de ellas no quieren acudir a la comisión que estudia los casos.

El objetivo es que exista un sistema mixto Iglesia-Estado y que cuente con la participación de las víctimas y reparaciones a cargo de la Iglesia.

