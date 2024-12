El mensaje de Laura Pausini tras su aparatosa caída: "Me resbalé pero no pasó nada"

Laura Pausini, una de las artistas más reconocidas a nivel mundial, ha tenido un accidente durante uno de los espectáculos de su gira World Winter Tour 2024. Todo ocurrió el pasado 28 de noviembre en Milán, cuando sufrió una aparatosa caída que rápidamente generó gran preocupación entre sus seguidores.

Las imágenes del momento no tardaron en hacerse virales en las redes sociales. Durante la interpretación de su canción Zero, la cantante se enredó con su vestido y cayó rodando escaleras abajo hasta llegar al escenario.

Pese al incidente, Laura Pausini demostró su profesionalidad al levantarse y continuar cantando. Ante el público, aseguró que no había sufrido ninguna lesión de gravedad, y le restó importancia al percance convirtiéndolo en una anécdota más de su extensa carrera como cantante.

Horas después, la artista compartió un mensaje a través de sus redes sociales para agradecer la preocupación de sus fans: "Gracias a todos por los mensajes de preocupación tras mi caída en el escenario. Pero estoy bien, no me pasó nada. Tanto que anoche hice un nuevo concierto cantando, bailando y saltando. Me resbalé, pero no pasó nada", expresó con tranquilidad.

Una trayectoria marcada por éxitos

Laura Pausini continúa con su gira por Europa y este mes llegará a España. La cantante ofrecerá dos conciertos, el 5 de diciembre en Málaga y el 7 de diciembre en Pamplona, como parte de la promoción de su último álbum 'Almas paralelas'. Este trabajo, que fue lanzado en octubre, marca su regreso a la música tras cinco años de silencio discográfico y celebra sus 30 años en la industria musical. Desde su debut en 1993, la artista ha vendido millones de discos y se ha consolidado como una de las voces más queridas y admiradas en todo el mundo.

El apoyo incondicional de sus seguidores

El incidente no ha frenado el entusiasmo de la cantante ni de sus seguidores, quienes han inundado sus redes sociales con mensajes de apoyo. "Gracias a todos por vuestra preocupación. Estoy bien y lista para continuar con la gira", insistió la intérprete de 'Se fue' en su comunicado.

