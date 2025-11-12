Muere el influencer Michael Duarte, 'FoodWithBearHands', tres días después de celebrar su aniversario de boda

El conocido influencer culinarioMichael Duarte, 'FoodWithBearHands' en redes, murió el pasado 8 de noviembre en un "trágico accidente" en Texas tan solo tres días después de que él y su esposa celebraran su noveno aniversario de bodas.

La noticia se ha hecho pública a través de un post de Instagram, en el que se explica junto a una foto de su familia que "más allá del trabajo, Michael era mucho más. Un padre orgulloso que se iluminaba cada vez que hablaba de su hija. Un esposo devoto cuyo amor por su familia era el centro de todo lo que hacía. Un buen hombre con un corazón generoso, cuya calidez y amabilidad conmovían a todos los que lo conocían". En la imagen aparece su mujer Jessica y su hija Oakley, de 6 años.

El post continúa señalando que "nadie podrá reemplazar a alguien como Michael. Su partida deja un vacío irremplazable, pero su espíritu, su energía, su pasión y su creatividad siempre serán parte de nosotros".

Además, se ha creado una campaña en 'GoFundMe' con la intención de apoyar a la esposa e hija del influencer durante este momento tan difícil. Es posible realizar donaciones económicas.

En el texto de la campaña se pide que "incluyan en sus oraciones a la familia de Michael durante este momento tan difícil, especialmente a su hija Oakley, de 6 años, y a su esposa Jessica. Si pueden brindar ayuda económica, les agradecemos que consideren hacer una donación", ya que tienen que cubrir los gastos de su regreso a California y del funeral.