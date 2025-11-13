Trump firma la ley que pone fin al cierre de la Administración tras 43 días de cerrojazo: "Nunca cederemos a la extorsión"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha firmado en las últimas horas la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno Federal. Se trata del conocido como 'shutdown', que ha dejado sin sueldo a miles de funcionarios durante 43 días, y ha provocado importantes problemas en muchos aeropuertos del país. El grifo del dinero público se cerró el 1 de octubre, por lo menos de forma parcial. Trump se rodeó de sus colaboradores más próximos para acometer la 'ceremonia' de la firma, que solamente estará en vigor hasta el 30 de enero.

La propuesta de financiación fue aprobada el lunes en el Senado después de que varios demócratas, siete concretamente, cambiaran de bando y votaran junto a los republicanos. Fue hoy cuando la Cámara baja ratificó la propuesta con 222 síes que fueron suficientes para poner fin al cierre del gobierno más largo de toda la historia del país.

Pues volver a producirse en breve

El Presidente de Estados Unidos no ha desaprovechado la oportunidad de enviar un mensaje a sus rivales políticos: "si elimináramos la obstrucción parlamentaria, esto nunca volvería a suceder", recordando que la situación puede volver a producirse en breve.

El acuerdo contempla un aumento de recursos para la Patrulla Fronteriza y los servicios migratorios, para reforzar la capacidad de control en la frontera sur; financiación adicional para el Departamento de Asuntos de Veteranos y fondos para el Departamentode Agricultura enfocados en ampliar los programas de nutrición infantil y asistencia alimentaria. Los 4.000 empleados públicos que habían sido despedidos podrán incorporarse a la Administración.

La prensa no ha podido preguntar sin embargo al presidente sobre las nuevas publicaciones de documentos del caso Epstein que se han conocido en las últimas horas. En ellos se asegura que el ahora presidente de Estados Unidos habrá estado con una de las víctimas durante horas.

