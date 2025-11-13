Kai Trump, la nieta 'influencer' del presidente, a punto de convertirse en la golfista profesional más famosa del mundo

El apellido Trump es sinónimo de titulares en todos los medios de comunicación. En este caso, el protagonista no es el presidente de Estados Unidos, sino el debut de su nieta, Kai Trump, en el circuito profesional de golf a sus 18 años. Kai ha sido invitada por un patrocinador para competir en el torneo The Annika, en el Pelican Golf Club de Belleair, Florida. La cita reúne a algunas de las mejores jugadoras del mundo y reparte 3,25 millones de dólares en premios.

El propio presidente Trump, conocido amante del golf y con varios campos en propiedad, apoya económicamente el evento, lo que ha generado polémica ya que ella aún ocupa el puesto 461 del ranking AJGA (American Junior Golf Association). Además, Kai se unirá esta semana al equipo de golf de Miami. "Está cerca de casa. Es una gran escuela”, dijo Kai Trump en declaraciones recogidas por AP.

Ha sido invitada al torneo por un patrocinador

La golfista sueca que dirige la competición, Annika Sorenstam, jugó con Kai a principios de esta semana y aseguró estar "impresionada" por la capacidad de la joven para resistir las críticas. “Simplemente no sé cómo lo hace, honestamente”, dijo Sorenstam. “Tener 18 años y escuchar todos los comentarios, debe ser súper fuerte por dentro. Estoy segura de que todos podemos relacionarnos con lo que es recibir críticas aquí y allá, pero ella las recibe mil veces”.

Acumula 8 millones de seguidores en redes

La hija de Donald Trump Jr. y Vanessa Trump, acumula más de ocho millones de seguidores en TikTok, Instagram y X. Su canal de YouTube, con 1,35 millones de suscriptores y 5,1 millones de reproducciones, mezcla golf, política y vida personal. En uno de sus vídeos más vistos muestra cómo fue un día junto a su abuelo durante la última Ryder Cup que Estados Unidos perdió frente a Europa; viajes en el Air Force One, los donuts en la cena y los consejos del presidente sobre concentración en el campo.

Su vida en las redes incluye también momentos familiares y políticos. Participó en la campaña electoral de su abuelo para atraer al voto joven y compartió desde dentro la noche en la que Trump ganó las últimas elecciones el pasado año.

Algunos de sus vídeos muestran su vida como nieta del presidente

También ha compartido vídeos con un Tesla de 100.000 dólares, regalo del presidente por su cumpleaños, y una visita al lanzamiento de un cohete de SpaceX junto a Elon Musk cuando el presidente y el magnate mantenían su amistad. Su vida entre los greens, las cámaras y los focos de Washington le ha llevado a ser descrita por medios estadounidenses como la golfista femenina más famosa del mundo antes incluso de dar su primer golpe profesional.

Kai Trump también ha sabido sacarle partido a su fama sacando a la venta su propia marca. Su línea de ropa deportiva, KT, se vende en internet y ella misma la promociona desde escenarios tan simbólicos como la Casa Blanca. Las sudaderas con sus iniciales tienen un precio de 130 dólares.

