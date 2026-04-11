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Muere una menor de 17 años por un "agrandamiento de corazón" debido a las bebidas energéticas

La joven falleció por un agrandamiento cardíaco vinculado al consumo continuado de cafeína, según la autopsia.

Bebidas energ&eacute;ticas

Bebidas energéticasEFE

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La muerte de una adolescente de 17 años en Texas ha derivado en una acción judicial contra una empresa de bebidas energéticas. La familia de la menor sostiene que el consumo habitual de estos productos estuvo detrás del fallo cardíaco que acabó con su vida en octubre de 2025.

Según ha explicado el abogado de la familia al medio 'People', el informe forense determinó que la causa del fallecimiento fue "un corazón agrandado debido al estrés y a las grandes cantidades de cafeína". La joven, identificada como Larissa Nicole, había incorporado estas bebidas a su rutina diaria aproximadamente un año antes de su muerte.

Consumo prolongado y causa de la muerte

El letrado ha precisado que el informe no atribuye la muerte a un consumo puntual, sino a una exposición continuada. "El forense no dijo en su informe que murió porque bebió cafeína ese día, sino por el consumo continuo de cafeína", explicó.

De acuerdo con el entorno familiar, la adolescente ingería al menos una bebida energética al día. Además, el análisis descartó la presencia de alcohol o drogas en su organismo y no constaban antecedentes médicos relacionados con patologías cardíacas.

A raíz de estos datos, la familia ha decidido emprender acciones legales al considerar que la información incluida en el etiquetado de estos productos no resulta suficiente para advertir de los riesgos asociados.

La demanda pone el foco en la ausencia de avisos claros sobre los posibles efectos del consumo de cafeína en grandes cantidades. "No hay advertencia, no hay nada que diga, 'oye si bebes esto, vas a sobre estimular tu corazón", ha señalado el abogado.

Aunque las latas indican que no se recomienda su consumo en menores, la familia considera que deberían incorporarse mensajes más explícitos sobre las consecuencias para la salud.

Durante una comparecencia pública, los allegados describieron a la joven como una estudiante activa, vinculada al deporte y con planes académicos. "Ella estaba enviando cartas y correos electrónicos a las universidades y su vida de repente se ha visto arruinada".

Respuesta de la compañía

Por su parte, la empresa señalada ha trasladado sus condolencias a la familia y ha defendido la seguridad de sus productos. En un comunicado, la compañía ha indicado: "Nos tomamos enserio la seguridad de los productos y creemos que los consumidores deben tener información clara sobre lo que beben".

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