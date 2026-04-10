Muere el influencer brasileño Carlos Filhar a los 48 años

Carlos Filhar, influencer brasileño de 48 años ha fallecido tras compartir en redes sociales un comunicado dedicado a su pareja, en un tono tierno y emotivo. Filhar tenía cerca de 400.000 seguidores en Instagram.

Se caracterizaba por la comedia y por mostrar su estilo de vida. Además mostraba detalles de su día a día en pareja con quien mantenía una relación sentimental hasta cinco días antes.

Lo ocurrido con el influencer ha pillado por sorpresa a todos sus seguidores, que no han tardado en inundar las redes sociales con muestras de cariño y mensajes de apoyo a la familia de Carlos Filhar.

Se separó de su pareja

Apenas cinco días antes se había separado de su pareja de lo que puede ser una posible infidelidad. Ambos subían contenido de comedia juntos.

Fue su agencia de representación quien confirmó el fallecimiento, ocurrido el 7 de abril. "Era más que un influencer".

"Era una persona que inspiraba, causó impacto y compartió su mensaje con miles de personas a través de su autenticidad, alegría y sinceridad", decía la publicación. "Quienes tuvieron el privilegio de conocerlo y seguirlo extrañarán por siempre su destacada presencia y espíritu único".

Comunicado en redes

“A veces el cansancio golpea con fuerza, la debilidad emocional se apodera, hay un dolor inmenso y la forma que he encontrado para aliviar el dolor ahora mismo es despedirme de todos ustedes. Ha pasado poco más de un año aquí en internet, y durante ese tiempo compartimos alegría, risas y momentos increíbles. Tanta gente que internet nos trajo, gente a la que admiraba desde lejos y con la que me hice amiga, amigos que hicimos y momentos memorables.

También quiero decir que conocer y vivir con Arthur fueron los dos mejores años de mi vida. Volví a la vida y nunca he sido tan feliz. Hubo un incumplimiento de acuerdo por su parte, pero también entiendo que somos humanos y obviamente propensos a cometer errores, y eso está bien. No juzguen, perdonen. Les pido de todo corazón que no tengan discursos de odio, porque siempre hubo amor.

No siento; al contrario, siento amor, porque fue con él que volví a la vida, a sonreír y a la risa que tanto les gustaba a todos. Todo fue real, todo lo que viste fue real, así que no juzgues. Sé que me ama y que este error no cambia su amor. Mi amor, siempre serás mi adorado, mi pequeña vida y mi amor. No cometiste un error, te esforzaste demasiado por encajar en un mundo que no te correspondía. Ya lo hemos hablado y lo hemos entendido. Solo nosotros lo sabemos.

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