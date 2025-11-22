Detenido un hombre de 46 años que secuestraba a niñeras y obligaba a su hijo a presenciar violaciones

DmitryArtamoshin, un hombre de 46 años, ha sido detenido en Rusia tras ser acusado de drogar, violar y secuestrar a jóvenes a las que convencía previamente para que cuidaran a su hijo de nueve años. Además, el arrestado obligaba a su hijo a presenciar violaciones a mujeres.

Artamoshin buscaba a través de Internet a niñeras para que cuidaran de su hijo, y una vez en su casa de Zvezca, Moscú, muchas de ellas desaparecían sin dejar rastro. Por el momento, hay dos mujeres desaparecidas que se teme que hayan sido asesinadas. Según ha relatado un vecino de la ciudad al periódico británico TheMirror:"No teníamos ni idea de lo que estaba pasando, parecía un jardinero normal con un niño en edad escolar".

Obligaba a su hijo de 9 años a ver las violaciones

El hombre de 46 años está acusado de envenenar, golpear y abusar de las niñeras que contrataba para que cuidaran de su hijo de nueve años, y por si esto no fuera suficiente, el acusado obligaba a su hijo a presenciar dichos abusos. Según han confirmado especialistas que han atendido al menor, "el niño presenta signos de estrés postraumático y lesiones en el cuerpo", y ahora mismo se encuentra bajo el "cuidado de psicólogos".

El relato de una víctima

Según el relato de una de las víctimas que logró escapar, el hombre de 46 años le "obligaba a consumir drogas" y durante su intento de huida, "casi lo estrangula", pero que finalmente no lo hizo "al pensar que tenía un hijo de 9 años". Los informes detallan que el arrestado siempre cometía sus crímenes el 27 de cada mes, ya que lo consideraba como una "fecha mágica", de hecho el rastro de las dos desparecidas se perdió el 27 de julio y el 27 de octubre de 2025.

La esposa del sospechoso, otra víctima

La esposa del arrestado también fue presuntamente violada, drogada y golpeada por el hombre de 46 años, pero afortunadamente pudo huir de su casa el pasado mes de marzo.

El detenido se encuentra en prisión preventiva, y podría enfrentarse a cadena perpetua, según ha informado el medio británico, a "a no ser que las pruebas psiquiátricas lo declaren no apto". Las autoridades continúan buscando a las dos desparecidas.

Otro caso similar en Leganés

En el año 2019 ocurría un caso similar en España, concretamente en la localidad madrileña de Leganés, cuando un hombre era detenido tras abusar sexualmente de dos chicas menores de edad que acudían a su domicilio para cuidar de su hijo. Una de las víctimas relataba que el hombre "insistía en quedar en su domicilio" previamente para conocer a su hijo, y una vez allí, "les agredía sexualmente".

El presunto autor de los hechos simulaba siempre necesitar cuidados de niños y limpieza del hogar, unos servicios que las víctimas tenían anunciados en una página web, con el objetivo de llevar a cabo sus propósitos sexuales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com