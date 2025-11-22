La hija de Bruce Willis revela cómo vive su padre la demencia y agradece poder seguir sintiendo su amor

El estado de salud de Bruce Willis continúa generando preocupación en todo el mundo. El actor, retirado del cine tras ser diagnosticado primero de afasia en 2022 y posteriormente de demencia frontotemporal, requiere vigilancia constante y ha visto transformada por completo su vida y la de su familia. Su hija mayor, Rumer Willis, ha vuelto a ofrecer una actualización sobre cómo se encuentra, a través de varias publicaciones en las historias de su cuenta de Instagram.

En sus mensajes, la actriz admite que no sabe si su padre llega a reconocerla cuando lo visita, pero asegura que eso no altera lo que siente por él: "Estoy muy agradecida de que cuando voy allí y le doy un abrazo, me reconozca o no, él pueda sentir el amor que le he dado, y yo pueda sentirlo de vuelta de él. De que todavía veo una chispa en él, y él pueda sentir el amor que le estoy dando". Rumer subraya que, en estos momentos, prefiere centrarse en esa conexión emocional: "Simplemente, me siento agradecida de poder ir allí con Luetta y pasar tiempo con él, de poder sentir el amor que me tiene, y de poder amarlo y estar con él".

Una enfermedad sin mejoría posible

Rumer también respondió a un seguidor que quiso saber cómo evolucionaba Willis. La actriz se mostró sincera: "La gente siempre me hace esta pregunta, y creo que es un poco difícil de responder, porque la verdad es que a nadie con demencia frontotemporal le va bien". Aun así, matizó que "está bien, teniendo en cuenta que padece demencia frontotemporal", aunque los parámetros habituales para valorar el avance de una enfermedad "ya no funcionan realmente", según explicó.

Además de hablar de su padre, Rumer ha compartido recientemente cómo vive su propia maternidad y la crianza de su hija Lou, de dos años, fruto de su relación con Derek Richard Thomas, con quien rompió en 2024. La actriz confesó que algunos días se le hacen cuesta arriba como madre soltera y llegó a mostrar un vídeo en el que aparecía llorando durante un paseo por el bosque. También se defendió de quienes la critican por seguir amamantando a su hija: "Para los que odian que me critican por amamantar a mi hija de dos años. Espero que tengas un día bendecido".

La intérprete ha reflexionado asimismo sobre la relación entre Lou y su abuelo. A pesar del deterioro del actor, aseguró que sus visitas siguen siendo especiales: "Cada vez que vamos allí a visitarlo, su cara se ilumina y se emociona mucho y es tan dulce con ella". Según Rumer, la pequeña está rodeada de cariño: "Mi familia es increíble con ella. Me siento muy afortunada, y ella también. Quiero decir, están obsesionados con ella".

El apoyo familiar, incluido el de Demi Moore y Emma Heming, ha sido fundamental en esta etapa marcada por la enfermedad del protagonista de títulos como 'Duro de matar'. Mientras tanto, Rumer insiste en que, aunque el avance de la demencia no permita hablar de mejorías, sigue agradecida por cada momento en el que puede abrazarlo y sentir que, de algún modo, ese vínculo permanece.

