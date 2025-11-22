Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

PUTIN

Putin se esconde en oficinas secretas clonadas desde que comenzó la invasión rusa

Una investigación ha desvelado que, mientras la información oficial situaba a Putin en Moscú, en muchas ocasiones estaba a muchos kilómetros de la capital rusa.

Putin

Putin se esconde en oficinas secretas clonadas desde que comenzó la invasión rusa | Europa Press

Publicidad

Marta Alarcón García
Actualizado:
Publicado:

Desde que comenzó la invasión rusa en febrero de 2022, las apariciones públicas del presidente de Rusia, Vladímir Putin, son desde lugares secretos. Una investigación ha desvelado que, mientras la información oficial lo situaba en Moscú, en muchas ocasiones estaba muy lejos de la capital rusa.

En dicha búsqueda se analizaron más de 700 vídeos para identificar escenarios con imágenes de Putin fiables, como visitas de mandatarios extranjeros o recepciones. Y, a partir de ahí, estudiaron las discrepancias con los vídeos dudosos.

El estudio detalla cómo los escenario empleados en las grabaciones, aparentemente son todo salas de trabajo o despachos, que están diseñados para parecer idénticos entre sí. Aunque a primera vista, los espacios presentan la misma distribución, el mismo mobiliario e incluso la misma decoración e iluminación, lo cierto es que los investigadores han detectado pequeñas discrepancias que han resultado clave para descubrir que no se trataba del mismo lugar.

Los detalles que lo han delatado

Entre esas diferencias destaca la posición de los picaportes de las puertas, una ligera variación de las uniones de los paneles o las patas del mueble donde se apoya la televisión. Estos detalles, imperceptibles para el espectador, han permitido a los analistas establecer que Putin no siempre se encontraba en Moscú, aunque el Kremlin asegurara que casi siempre, se situaba cerca de la capital rusa.

¿Dónde estaba Putin?

Tras la investigación, se ha descubierto que Vladímir Putin, en lugar de estar en Moscú, se encontraba en Sochi, una ciudad situada a unos 1.400 kilómetros al sur de la capital. Pero sobre todo, la investigación apunta a que Putin ha pasado largas temporadas desde que comenzó la invasión rusa, en la región de Valdái, a unos 360 kilómetros de Moscú.

La elección de esta última localización no es casual, ya que Valdái está rodeado por 14 posiciones de defensa antiaérea, incluyendo 13 sistemas de misiles Pantsir, lo que lo convierte en uno de los lugares más fortificados de Rusia.

Según la investigación, el uso de estos escenarios replicados, y la falsificación de información sobre ubicaciones por parte del Kremlin, responde a una estrategia de seguridad más estricta, motivada por el clima de tensión que vive Rusia desde que el país emprendió la invasión de Ucrania. La necesidad de ocultar su ubicación real se habría intensificado a medida que la guerra se prolongaba.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

El G20 defiende el multilateralismo para trabajar "por una paz justa" en Ucrania

Imagen de los líderes en la cumbre del G20

Publicidad

Mundo

Putin

Putin se esconde en oficinas secretas clonadas desde que comenzó la invasión rusa

Imagen de la influencer Gina Lima

Muere la influencer Gina Lima a los 23 años: tres días después, murió su novio

La COP30 cierra un acuerdo climático que deja fuera el fin de los combustibles fósiles tras la oposición firme de los países árabes

La COP30 cierra un acuerdo climático que deja fuera el fin de los combustibles fósiles tras la oposición firme de los países árabes

Imagen de los líderes en la cumbre del G20
G20

El G20 defiende el multilateralismo para trabajar "por una paz justa" en Ucrania

Imagen de un manifestante en Estados Unidos
Caso Epstein

Las víctimas aplauden la desclasificación de documentos de Epstein: "Merecemos transparencia y honestidad"

Imagen de recurso de un coche de la policía rusa en la plaza Roja de Moscú.
AGRESIÓN SEXUAL

Detenido un hombre de 46 años que secuestraba a niñeras y obligaba a su hijo a presenciar violaciones

El niño de nueve años está bajo tratamiento psicológico ya que presenta "signos de estrés postraumático y lesiones en el cuerpo".

Imagen de archivo de Rumer y Bruce Willis.
Hollywood

La hija de Bruce Willis revela cómo vive su padre la demencia y agradece poder seguir sintiendo su amor

La hija mayor del actor explica en Instagram cómo vive su padre la demencia frontotemporal y agradece poder seguir sintiendo su amor, aunque duda que la reconozca. También habla de la relación del intérprete con su nieta.

Imagen del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski

Los 28 puntos del plan de Trump para Ucrania: beneficios económicos para EEUU y la anexión de Crimea a Rusia

Imagen de archivo de un policía en EEUU

Rescatada una menor de 14 años que pesaba 16 kilos: su familia no le dejaba comer y estaba aislada

Imagen de archivo de Jair Bolsonaro

La Policía brasileña detiene a Jair Bolsonaro tras manipular la tobillera

Publicidad