Francia da luz verde a una ley para hacer frente a la falta de presupuestos para 2026

Los diputados franceses han aprobado por unanimidad una ley que permite la continuidad de los ingresos y gastos del Estado ante la falta de un Presupuesto estatal para 2026.

Este proyecto ha sido aprobado con 496 votos a favor y ninguno en contra, con una mayoría pocas veces vista. No obstante, todavía falta la validación del Senado que se pronunciará esta tarde.

Se trata de una solución provisional que tendrá un coste mínimo de 12.000 millones de euros. Todo ello, mientras se negocia las cuentas de 2026. De esta manera, el Estado francés autoriza recaudar los impuestos existentes, asignar ingresos a las autoridades locales y gestionar la deuda.

Sin embargo, con una Asamblea Nacional fragmentada, los franceses se tendrán que poner de acuerdo en enero para sacar adelante el Presupuesto estatal.

El primer ministro Sébastien Lecornu ha defendido "tomarse el tiempo para elaborar un buen presupuesto en una democracia como Francia no es una debilidad", según recoge Le Monde. Asimismo, se ha mostrado convencido de que está "convencido" de que la aprobación de un presupuesto es viable "si se dejan de lado los cálculos políticos" .

Por su parte, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha solicitado que se llegue a un acuerdo con celeridad. "Debemos, lo antes posible, proporcionar a la nación un presupuesto en enero. (...) Debemos concluir rápidamente estas negociaciones finales" afirma el presidente según diversas fuentes recogidas por Le Figaró.

"Sabemos muy bien que este no será el presupuesto ideal. El momento de los grandes proyectos llegará en 2027", ha expresado el centrista Jean-Paul Mattei del partido MoDem, según recoge Le Figaró.

¿Los presupuestos podrían poner en jaque el Gobierno de Lecornu?

Cabe recordar que justo hace un año, tras la moción de censura de Michel Barnier, la ley especial fue aprobada por unanimidad tanto en la Asamblea Nacional como en el Senado. Todo ello tras una aprobación polémica, ya que el primer ministro francés de aquel entonces utilizó el artículo 49.3 para aprobar los presupuestos sin votación.

No obstante, según detalla Le Parisien, se estima que las negociaciones continúen durante la Navida y así encontrar un compromiso entre las diferentes fuerzas políticas.

La deuda pública francesa alcanza un 117'4% del PIB

Este bloqueo de los presupuestos continúa mientras la deuda del Estado Francés crece, alcanzando los 3,5 billones de euros, lo que representa el 117,4% del PIB, según ha detallado el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos (Insee). La deuda ha crecido en 70.900 millones de euros con respecto al año anterior.

