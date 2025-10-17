Muere en circunstancias extrañas la influencer Baby Demoni a los 24 años

Notica trágica en el mundo de las redes sociales, la influencer colombiana María Alejandra Esquin, conocida como 'Baby Dragon', ha muerto prematuramente a los 24 años. La carismática creadora de contenido fue encontrada sin vida en extrañas circunstancias que aún se investigan, en un investigación que esta creando más dudas que respuestas y que ha generado versiones contradictorias de personas cercanas a la victima. Al parecer momentos antes de morir tuvo una gran discusión con su pareja, el cual posteriormente notificó el fallecimiento de Esquin.

La joven contaba con más de un millón de seguidores entre sus cuentas de Instagram, TikTok y demás redes sociales. Famosa por su look alternativo y su contenido de entretenimiento sin filtros, entre cual se encuentran vídeos de bailes, retos, maquillaje y sobre todo contando experiencias personales. De tal forma que captó a un amplio grupo de seguidores, logrando varias colaboraciones de las que han surgido algunas de sus más íntimas amistades. Como es el caso de su relación con la influencer y empresaria Yina Calderón, una de las personas que han testificado respecto a su muerte.

Testimonios contradictorios

Varias personas cercanas a Alejandra han decidido dar testimonio para que se esclarezcan los hechos de su muerte, destacando en primer lugar el de su novio. El joven asegura que encontró a Esquin "haciéndose daño" y que, con la ayuda de varios vecinos, la trasladó de urgencia a un centro médico para intentar salvarle la vida. Una declaración que guía a las autoridades a la hipótesis del suicido, esto sumando también el testimonio de Juliana Calderón, la cual relató que estuvo con 'Baby Demoni' momentos antes de su muerte y que al marcharse de su vivienda recibió un mensaje alarmante: "Sentí una corazonada y me devolví lo más rápido que pude", sugiriendo que la joven estaba pasando por un momento de crisis.

En un giro inesperado de la investigación la ya mencionada Yina Calderón, hermana de Juliana, ha roto sus silencio testificando que Alejandra no se suicidio, sino que alguien la mato. Asegurando que todo comenzó por una fuerte pelea entre Esquin y su novio en la vivienda que compartirán, explicando así que el testimonio de este no encaja con la realidad. Algo que desmantela los esquemas de las autoridades junto al hecho de que el análisis forense ha dictaminado que había "huellas de asfixia" en la víctima. Ante lo que finalmente Yina comentaba: "Ojalá este caso no se quede impune", convirtiendo así su dolor en una acusación directa al novio de la fallecida.

Continua la investigación

Actualmente el caso se encuentra en manos de las autoridades colombianas, las cuales basándose en los resultados forenses oficiales deberán esclarecer lo ocurrido. Determinando si alguna de las dos hipótesis, el suicidio y el asesinato, es la correcta, cerrando así un nuevo caso trágico de las rede sociales.

A la par que continua la investigación, las redes sociales despiden a la joven llorando su perdida y mandando mensajes de paz en una de sus últimas publicaciones en la red social Instagram.

En el post muchos ya teorizan sobre lo que ha ocurrido y dictan sentencia contra su novio, el cual ha anunciado que denunciara por difamación aquel que mienta sobre lo sucedido.