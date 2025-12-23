Dos murales idénticos decoran Londres por Navidad: las obras de Banksy que critican el sinhogarismo

Las calles de Londres dejan una curiosa sorpresa para las navidades. Se trata de dos idénticos murales en blanco y negro: son una nueva obra del conocido artista callejero británico Banksy. Los protagonistas de la obra artística callejera son dos niños que visten ropa de invierno, botas de agua, abrigos y gorros de lana. Aparecen tumbados en el suelo y uno de ellos señalando con el dedo al cielo.

Son dos representaciones, situadas en el barrio de Bayswater y en pleno centro de la ciudad, que tienen como objetivo criticar el sinhogarismo infantil. Una de las obras ha sido colocada en un sitio estratégico que han dado lugar a reivindicaciones: en un edificio que ha sido foco de algunas protestas de vivienda. Además, una de las imágenes también se ha compartido en su cuenta de Instagram.

Reflexión significativa para la Navidad

Turistas y residentes, que pasean por esas zonas, se han acercado para sacar fotografías a estos murales. Una obras que harán reflexionar durante las festividades a los londinenses, para no olvidar el creciente número de niños sin hogar que hay en Reino Unido. Las cifras gubernamentales muestran que el número de personas sin hogar ha crecido un 8% anual en toda Inglaterra. Lo que representa una estimación de unas 382.618 personas sin hogar.

Para paliar este problema, las autoridades locales han financiado el hopedaje de la mayoría de personas sin hogar en alojamientos temporales, como una de las principales medidas desde el aumento de los alquileres privados.

Recordar que Bansky es un artista muy conocido por utilizar el arte callejero para realizar protestas en relación con asuntos sociales, políticos y mediambientales controvertidos en diferentes lugares del mundo. Por ello, y dado ese contexto, los murales se convierten en una representación indispensable para concienciarse de la problemática de la vivienda en todo el mundo.