Investigan la muerte de una madre británica de 34 años tras una cirugía estética

La mujer sufrió una insuficiencia multiorgánica y murió tras sufrir tres paros cardíacos.

Imagen de archivo de un quirófano durante la operación a un pacientePixabay

Alejandro Lorente
Publicado:

La familia de una madre de dos hijos que murió tras volar a Turquía para realizarse una cirugía estética está preocupada por la posibilidad de que no se encontrara en condiciones para someterse a los procedimientos, según una investigación.

Sophie Hunt, chef de 34 años de Northampton, murió en el Hospital Avrupa Safak de Estambul el 9 de marzo de 2022. Perdió la vida dos días después de someterse a una abdominoplastia y un levantamiento de glúteos brasileño (BBL) en el Hospital Nisantasi, un hospital privado de la ciudad.

La investigación sobre la muerte de la Sra. Hunt en el Tribunal Forense de Northampton ha revelado que sufrió una insuficiencia multiorgánica y murió tras sufrir tres paros cardíacos.

La madre de la Sra. Hunt, Sandra Hunt, ha afirmado que su hija era "emocionante, extrovertida y muy amable" en una declaración leída ante el tribunal. Además, ha añadido que la documentación del hospital mostraba que "algunas lecturas de su electrocardiograma indican un latido cardíaco anormal", lo cual, según le informaron, no era normal. "Creemos que no estaba en condiciones para la cirugía", declaró. Sobre su hija, ha destacado que perdió el conocimiento después de la cirugía y que tenía las manos hinchadas.

El forense ha declarado en la investigación que, debido a que la Sra. Hunt falleció en otro país, "no tiene jurisdicción para investigar a fondo lo ocurrido en ese hospital".

A pesar de lo ocurrido, un informe del Consejo de Medicina Forense de Turquía sostiene que "no presentaba ninguna enfermedad conocida".

Molestias en el abdomen y los glúteos

Hunt se sometió a una abdominoplastia y una liposucción el 7 de marzo de 2022. Padeció entonces una pérdida repentina del conocimiento, según indica el documento. Fue reanimada, pero sufrió un segundo paro cardíaco en una ambulancia de camino a otro hospital con una unidad de cuidados intensivos cardíacos especializada.

Fue en este hospital en el que posteriormente murió por insuficiencia respiratoria e insuficiencia orgánica, según el tribunal. La investigación turca determinó que la Sra. Hunt falleció "como consecuencia de procedimientos de abdominoplastia y liposucción, así como de las complicaciones posteriores".

El profesor Kevin West, especialista, llevó a cabo una autopsia una vez trasladado el cuerpo de la Sra. Hunt al Reino Unido. El forense también ha asegurado que falleció debido a complicaciones de la cirugía.

