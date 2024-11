Muere una bebé después de que le pusieran una inyección en una droguería: "Pido justicia para mi hija"

Una bebé de poco más de un año ha muerto después de recibir una inyección en una droguería. Un trágico suceso que tuvo lugar en Valledupar, ciudad del norte de Colombia. Los padres de la niña la llevaron a dicho comercio, que ha hecho saltar las alarmas por todo lo encontrado en su interior.

Los padres acudieron a dicha droguería el domingo 17 de noviembre después de que su hija empezara a tener problemas respiratorios, tal y como ha informado el medio local 'El Pilón'. Allí, la menor fue atendida por una enfermera, que le aplicó un medicamento, presuntamente, sin el consentimiento de los padres.

"Yo fui a la droguería a preguntar a la muchacha porque mi hija estaba apretada y no podía expulsar la flema y yo le pregunté que me vendiera un medicamento, un jarabe, y me hizo pasar hasta el fondo de la droguería, donde tiene una camilla y tiene unos accesorios. Ahí le aplicó una ampolla a mi hija e inmediatamente mi hija quedó sin signos vitales", explicó el padre al citado medio.

En un primer momento, los padres pensaron que la pequeña se había quedado dormida, pero a los pocos minutos empezaron a preocuparse al observar su tono de piel. A pesar de que la trasladaron rápidamente a una clínica médica, los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Tras aquello, el padre volvió al establecimiento para obtener explicaciones por parte de la enfermera sobre lo que pudo sucederle a la menor: "Traté de hablar con ella ayer, pero me salió con un poco de grosería y hasta se iba a ir y trajo el abogado de ella", recoge 'El Pilón'.

"Yo pido justicia para mi hija, para que no le vuelva a pasar esto a ninguna otra persona", ha denunciado el padre.

"Ninguna droguería está habilitada para prestar servicios de salud"

Este lunes, la Secretaría de Salud Departamental cerró la droguería en la que tuvo lugar el fatal suceso. Una medida que se realizó mientras las autoridades pertinentes toman decisiones preventivas para evitar que incidentes similares vuelvan a ocurrir.

Además del cierre temporal del negocio, se realizó un operativo en el lugar, donde se decomisaron medicamentos vencidos y de uso institucional. "Después de enterarnos por redes sociales del caso de la muerte de niña decidimos realizar visita de vigilancia y control al establecimiento llamado Drogas Malecón número 2. Se encontró primero que el establecimiento tiene autorización de servicio de droguería, pero no en la dirección donde estaba operando es decir tiene dos sedes, pero, la sede dos no se encuentra inscrita", añade 'El Pilón' en palabras de Georgina Paola Sánchez, de la oficina de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Salud.

"Quiero hacer un llamado a la comunidad y es que ninguna droguería está habilitada para prestar servicios de salud. El llamado es que no asistan a este tipo de establecimientos para recibir atención en salud para esto es necesario que acudan a los hospitales y clínicas que están debidamente habilitados", ha añadido.

