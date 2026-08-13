Antena 3 Noticias
Última hora
Mundo

Volcán

Cientos de vuelos afectados en Italia por la actividad del volcán Etna

La actividad eruptiva ha obligado a suspender llegadas y salidas por la presencia de ceniza en la atmósfera

Volcán Etna

Cientos de vuelos afectados en Italia por la actividad del volcán Etna | EFE

Publicidad

Jaime Álvarez
Publicado:

La actividad eruptiva del volcán Etna, en la isla de Sicilia, ha obligado a prolongar la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania hasta al menos las cuatro de la tarde de este jueves. La medida afecta tanto a las salidas como a las llegadas y deja a miles de pasajeros pendientes de la evolución del volcán en plena temporada turística.

La empresa gestora del aeródromo, ha explicado que la decisión se debe a la presencia de ceniza en la atmósfera y a las condiciones del viento. Entre el 8 y el 11 de agosto, unos 700 vuelos se vieron afectados, con cerca de 400 salidas canceladas y más de 250 vuelos desviados o reprogramados a otros aeropuertos.

Varias bocas activas y coladas de lava

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y su nueva fase eruptiva está activa desde el pasado 7 de agosto. Según el último informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el volcán mantiene varias bocas efusivas activas a 2.750, 2.090 y 1.900 metros de altitud.

Las coladas de lava avanzan por la ladera hasta alcanzar una cota de 1.360 metros en la zona deshabitada del Valle del Bove. Aunque los científicos han detectado una ligera pérdida de presión acumulada en el terreno, la actividad explosiva interna del volcán sigue registrando niveles muy altos.

El debate sobre el aeropuerto de Catania

El ministro italiano de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado la vulnerabilidad del aeropuerto de Catania por su proximidad al Etna. “Lo que está fuera de lugar no es el volcán, sino el aeropuerto”, ha afirmado, recordando una antigua propuesta para trasladar la instalación a una zona más protegida.

También ha señalado que en las últimas décadas el tráfico aéreo y el turismo han crecido de forma considerable, mientras que las erupciones del Etna siguen condicionando periódicamente la actividad de las terminales. Sus frecuentes episodios de emisión de ceniza provocan de forma habitual restricciones y cierres del espacio aéreo en el sur de Italia.

La evolución de la situación mantiene en vilo a las autoridades italianas y a los pasajeros afectados, mientras los expertos siguen vigilando la actividad del volcán y el avance de las coladas. Por ahora, la presencia de ceniza continúa siendo el principal obstáculo para recuperar la normalidad en el aeropuerto de Catania.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Colombia busca a 500 desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7'4 que sacudió el país: 75 son españoles

terremoto de Colombia

Publicidad

Mundo

Pete Hegseth y Donald Trump

EEUU podrá realizar operaciones militares en Colombia contra el "narcoterrorismo"

Imagen de archivo del portaaviones 'USS Abraham Lincoln'

Varios militares del portaaviones Abraham Lincoln habrían intentado tirarse al mar tras nueve meses desplegados

El presidente de Rusia, Vladimir Putin junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón.

Japón ve "inaceptable" la visita de Putin a las disputadas islas Kuriles e insiste en que "son parte inherente de su país"

Volcán Etna
Volcán

Cientos de vuelos afectados en Italia por la actividad del volcán Etna

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
Terremoto Colombia

Albares confirma un español muerto por el terremoto de Colombia, mientras los españoles desaparecidos descienden a 12

Eclipse en Londres
Eclipse solar

De la Torre Eiffel al Big Ben: miles de personas se rinden al eclipse solar en Europa

El 12 de agosto de 2026 se convierte en una fecha a enmarcar en el calendario ya que, por unos instantes en varios países de Europa, todo el mundo miró al cielo.

terremoto de Colombia
Terremoto

Colombia busca a 500 desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7'4 que sacudió el país: 75 son españoles

Los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros mientras el balance asciende a 265 muertos y más de 3.000 heridos. El Gobierno español todavía no ha podido contactar con 75 ciudadanos.

Terremoto colombia, Pereira

Aumentan a 250 los muertos en Colombia tras el terremoto y continúa la búsqueda de supervivientes bajo los escombros

Imagen de las labores de rescate tras el seísmo en Colombia

Dos hermanos sobreviven al terremoto de Colombia después de haber perdido a tres familiares en el de Venezuela

Vídeo: Un puño en alto y una sábana azul, el emocionante rescate de Daniela 36 horas después del terremoto en Colombia

Vídeo: "¿Hay alguien con vida?", el emocionante rescate de Daniela 36 horas después del terremoto en Colombia

Publicidad