Cientos de vuelos afectados en Italia por la actividad del volcán Etna

La actividad eruptiva del volcán Etna, en la isla de Sicilia, ha obligado a prolongar la suspensión total de los vuelos en el aeropuerto Vincenzo Bellini de Catania hasta al menos las cuatro de la tarde de este jueves. La medida afecta tanto a las salidas como a las llegadas y deja a miles de pasajeros pendientes de la evolución del volcán en plena temporada turística.

La empresa gestora del aeródromo, ha explicado que la decisión se debe a la presencia de ceniza en la atmósfera y a las condiciones del viento. Entre el 8 y el 11 de agosto, unos 700 vuelos se vieron afectados, con cerca de 400 salidas canceladas y más de 250 vuelos desviados o reprogramados a otros aeropuertos.

Varias bocas activas y coladas de lava

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y su nueva fase eruptiva está activa desde el pasado 7 de agosto. Según el último informe del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología, el volcán mantiene varias bocas efusivas activas a 2.750, 2.090 y 1.900 metros de altitud.

Las coladas de lava avanzan por la ladera hasta alcanzar una cota de 1.360 metros en la zona deshabitada del Valle del Bove. Aunque los científicos han detectado una ligera pérdida de presión acumulada en el terreno, la actividad explosiva interna del volcán sigue registrando niveles muy altos.

El debate sobre el aeropuerto de Catania

El ministro italiano de Protección Civil, Nello Musumeci, ha criticado la vulnerabilidad del aeropuerto de Catania por su proximidad al Etna. “Lo que está fuera de lugar no es el volcán, sino el aeropuerto”, ha afirmado, recordando una antigua propuesta para trasladar la instalación a una zona más protegida.

También ha señalado que en las últimas décadas el tráfico aéreo y el turismo han crecido de forma considerable, mientras que las erupciones del Etna siguen condicionando periódicamente la actividad de las terminales. Sus frecuentes episodios de emisión de ceniza provocan de forma habitual restricciones y cierres del espacio aéreo en el sur de Italia.

La evolución de la situación mantiene en vilo a las autoridades italianas y a los pasajeros afectados, mientras los expertos siguen vigilando la actividad del volcán y el avance de las coladas. Por ahora, la presencia de ceniza continúa siendo el principal obstáculo para recuperar la normalidad en el aeropuerto de Catania.

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