Muere la actriz y modelo Alejandra Villafañe a los 34 años de edad

La actriz y modelo colombiana Alejandra Villafañe ha fallecido a los 34 años de edad. La joven llevaba meses recibiendo tratamiento para el cáncer muy agresivo que padecía.

Villafañe saltó a la fama tras ganar el certamen Miss Earth Colombia en el año 2014. Desde entonces, realizó producciones de televisión del Canal RCN y Señal Colombia o series y producciones en plataformas como Netflix o Prime Video. El pasado mes de junio, la actriz y modelo compartía en redes sociales su diagnóstico de cáncer, que le fue diagnosticado en el mes de mayo. "Me diagnosticaron con esta palabrita que no nos gusta pronunciar y nos da un poco de susto", informaba en redes sociales.

"Todo va a estar bien, se los aseguro. El 12 de mayo me diagnosticaron cáncer, siento que he vivido 10 años en dos meses, he aprendido muchas cosas de la vida, fortalecí la fe en Dios y he visto cómo las personas que más quieres se convierten en héroes para estar contigo, ahí, acompañándote", explicó.

Un mes después compartió que se sometía a una cirugía que, como ella misma explicó en redes, "se complicó un poco". Después de la operación, Villafañe compartió en sus redes sociales su evolución, compartiendo fotos desde el hospital y agradeciendo todas las muestras de cariño recibidas durante ese tiempo.

También mostró en redes sociales el tratamiento de quimioterapia. "Mi primera quimioterapia, en medio de tanta incertidumbre, ponerle buena cara y recibirla con amor fue mi opción, sin dejar de decir que ha sido la prueba más retadora y devastadora, es una transacción muy cara", explicaba.

Pero aquí seguimos, los que me han cuidado me llenan de esa tranquilidad y buena energía y de ese amor infinito de Dios que me levanta. Los amo a todos los que han estado aquí y todos los sé de corazón están conmigo. Familia, amigos, conocidos. Gracias", añadió.

Cinco meses después, Alejandra Villafañe ha fallecido a los 34 años de edad.