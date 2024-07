Muere con 9 años tras conseguir ser animadora de Los Angeles Rams: "Papá la cogió hasta que su corazón dejó de latir"

La pequeña Delilah Loya, de nueve años, ha muerto tras cinco años batallando contra el cáncer que sufría, neuroblastoma en etapa cuatro, tal y como confirmó su madre en un post de Instagram. La pérdida de Delilah, quien cumplió su gran sueño de ser animadora de Los Angeles Rams, deja a sus seres queridos y a la redes sociales desconsolados debido a su juventud.

En 2022, el sueño de la pequeña se hizo realidad. La llevaron al estado sin tener ni idea del lugar al que se dirigía y con los ojos vendados. Cuando le quitaron la venda, el equipo la estaba esperando, quienes le regalaron un uniforme personalizado como regalo anticipado de Navidad. Durante el partido, además, pudo estar en el campo. "Pude mostrar mis pompones y me recogieron, fue genial y emocionante", dijo Delilah a medios locales.

La pequeña se había sometido a casi 25 sesiones de quimioterapia y solo soñaba con liberarse pronto de la enfermedad.

"Siempre pensé: ¿y si este fuera nuestro último viaje juntos?"

La madre de Delilah, Samantha, fue quien compartió la triste noticia del fallecimiento en una publicación de Instagram. "21/09/14-21/07/2024. A dos meses de tu cumpleaños, ganaste tus alas", comenzaba. "Oh niña, esto es una pérdida para el mundo entero. ¡Eras demasiado buena para este mundo! ¡Merecías mucho más, mucho más! Intenté hacer todo en el mundo contigo en solo 10 años. Me dijiste que lo que más te gustaba hacer en el mundo era viajar. Así que me propuse llevarte a donde quisieras ir, porque siempre pensé: ¿y si este fuera nuestro último viaje juntos?", relata.

"Seguiremos viajando y difundiendo tu amor y luz por todo el mundo", asegura la madre de la pequeña. "Viviremos para ti porque te llevaron demasiado pronto. Lamento la mano de cartas que nos repartió la vida. Descansa tranquila mi dulce y hermosa niña. Te amaré y extrañaré por el resto de mi vida. Buscaré señales especialmente en las mariposas. Sé que siempre estarás cerca. Una vez me dijiste que las mariposas eran un mensaje de Dios haciéndonos saber que todo estará bien".

"A las 10:25 papá la cargó en brazos hasta que su corazón dejó de latir"

"¡Lamento que hayas sido tú! A las 10:25 papá la cargó en brazos hasta que su corazón dejó de latir, la enviamos a casa al cielo y luego salimos del hospital a las 2 am sin nuestra niña. No parece real. Dios nos dé fuerza. Su hermano y su hermana están tan desconsolados y el mundo entero está perdido", termina el emocionante mensaje.

Neuroblastoma

El neuroblastoma es un tumor cancerígeno, el cual crece en los tejidos nerviosos de los bebés y los niños pequeños. Lo que ocurre en estos casos es que las células cancerígenas crecen en células nerviosas jóvenes, normalmente, de bebés cuando se encuentran en el útero. Estas células se denominan neuroblastos. Es un cáncer que suele darse en menores con edades no más allá de los 10 años.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com