Muere a los 46 años la actriz y modelo de Playboy Ariane Bellamar

La exmodelo de Playboy y actriz Ariane Bellamar ha muerto de forma inesperada a los 46 años debido a un ataque cardíaco. Su fallecimiento tuvo lugar el pasado 20 de diciembre en Nevada, según confirmó la Oficina del Condado de Clark. Su repentina muerte ha causado conmoción entre sus seguidores y en la industria del entretenimiento, donde dejó una huella imborrable.

La noticia fue dada a conocer públicamente el 24 de enero por su exmarido, Tanner Slaught, a través de una publicación en Facebook. "Con gran tristeza informo que Ariane falleció el 20 de diciembre de 2024. A pesar del impacto de su pérdida, he verificado la veracidad de esta información", expresó Slaught en su mensaje. Además, compartió que su fallecimiento fue completamente inesperado y ha supuesto una gran carga emocional y financiera para su familia.

Tras su inesperado fallecimiento, Slaught creó una campaña en GoFundMe para cubrir los gastos del funeral y ayudar a su compañero beneficiario, Scott Shelly, con los costes relacionados. Según la descripción de la recaudación, los fondos serán utilizados para sufragar el funeral, así como el traslado de familiares y amigos que desean despedirse de la modelo. La comunidad de seguidores de Bellamar ha mostrado su apoyo a través de mensajes de condolencias y contribuciones a la campaña.

Peliculas y series

Bellamar, nacida en Florida y criada en Toronto, tuvo varios papeles en series de televisión como Beverly Hills Nannies, The Millionaire Matchmaker y Gordon Ramsay's Hotel Hell, dejó a dos hijas fruto de su matrimonio con Slaught. Además, tuvo apariciones en producciones de Hollywood como The Suicide Squad y The Hangover Part III, lo que la consolidó como una figura recurrente en la pantalla. Su trabajo también incluyó pequeños papeles en series de televisión y comerciales.

Denuncia de acoso sexual

Bellamar, también fue conocida por su denuncia de acoso sexual contra Jeremy Piven durante el movimiento #MeToo. En 2017, acusó públicamente al actor de conducta indebida, Sus declaraciones llevaron a que otras mujeres presentaran denuncias similares contra Piven, quien negó las acusaciones.

Muere Miss Mundo Asia 2017

La modelo Angy Morad, Miss Mundo Asia 2017, murió a los 33 años por complicaciones médicas después de dar a luz a su segundo hijo. Fue la familia de la actriz siria la encargada de comunicar la trágica noticia, explicando que, a pesar de que la joven no padeciera ninguna enfermedad, sufría de una infección que derivó en pulmonía que decidió no tratarse por miedo a los posibles resultados de ingerir el medicamento.

Concretamente fue su madre, Annie Orfali, la que publicó la noticia en sus redes sociales, donde reveló detalles del triste desenlace. "Te has ido al cielo. Hace 40 días lo vi todo, vi tu enfermedad y tu muerte, que Allah se apiade de ti y que tu tormento sea un descanso para tu alma, mi ángel", ha compartido la madre de la modelo, Annie Orfali, quien aseguraba que "mi hija solo tenía inflamación, gente, y le hicieron pruebas en Líbano. No hubo virus, pero tenía miedo de tomar medicamentos", por lo que la neumonía "se convirtió en una fuerte infección". "Descuidó su salud", añadió. Además, lamentaba la pérdida de su nieto durante el parto, pidiendo "que Allah tenga misericordia y sea bueno con ustedes".

