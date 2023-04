El momento de la detención del presunto autor de filtrar documentos de EEUU: con los brazos en alto y sin oponer resistencia

Estados Unidos ha presenciado la mayor filtración de documentos secretos en una década, desde el escándalo de Wikileaks en 2010. El FBI ha detenido en North Dighton (Massachusetts) al supuesto autor de las filtraciones. Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, confirma que la Oficina Federal de Investigación (FBI) ha arrestado a Jack Teixeira como principal sospechoso. El momento de la detención ha sido de película. Con los brazos en alto, sale de su casa y se entrega sin oponer resistencia.

Agentes del FBI apuntan con sus armas al sospechoso y lo introducen en el furgón. Jack Teixeira, de 21 años, es miembro de la Guardia Nacional Aérea estadounidense. Ha puesto en jaque la seguridad de Estados Unidos. El Pentágono se encuentra evaluando los daños que ha podido ocasionar. Teixeira, soldado raso, manejaba información sensible que le daba acceso a niveles muy altos de documentación altamente clasificada del Departamento de Defensa. Todo en plena guerra de Ucrania.

El detenido comparecerá en Boston ante un juez federal. Sin apenas experiencia y sin un rango militar de nivel tenía acceso a algunos de los secretos -supuestamente- mejor guardados del Ejército estadounidense. Durante meses lo compartió en internet con dos docenas de amigos, en su mayoría adolescentes. Ahora dispone de muchas papeletas para pasar muchos años en prisión.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, ha dado a entender que la filtración de estos documentos secretos no es tan grave, aunque supone una innegable crisis de confianza para el Ejército. Según 'The New York Times', Teixeira es un joven solitario y apasionado de las armas. Además, formaba parte del chat de la plataforma Discord -una red social muy popular entre los usuarios de videojuegos- en la que se hicieron públicas las filtraciones.

A través de un grupo de esta plataforma formado por unos veinte miembros, el soldado compartía su predilección por todo lo relacionado con el mundo de las armas y de lo militar. Así lo ha contado en una entrevista en 'The Washington Post' un amigo del detenido, que también formaba parte del mismo grupo en línea.

Medidas adicionales para salvaguardar EEUU

El Pentágono ha anunciaron de que se realizará una revisión a los procedimientos de "acceso, responsabilidad y control" de inteligencia en el Departamento para "evitar que este tipo de incidente suceda de nuevo", según un afirmado el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin. "No vacilaré en tomar las medidas adicionales que sean necesarias para salvaguardar los secretos de nuestra nación", detalló en un comunicado.

Entre todos los documentos filtrados destacan los relativos a la guerra en Ucrania y un intento de envío de misiles egipcios a Rusia. Egipto -estrecho aliado de Washington- intentó suministrar cohetes a Rusia, reveló 'The Washington Post'. Según esta filtración, el presidente egipcio, Abdelfatá al Sisi, mandó fabricar unos 40.000 misiles para Moscú. Fechados el 17 de febrero, los documentos resumen presuntas conversaciones entre el jefe del Ejecutivo de Egipto y altos funcionarios de su Ejército.