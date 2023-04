El FBI detiene a Jack Teixeira, supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos de EEUU

El FBI ha detenido este jueves en North Dighton (Massachusetts) al supuesto autor de las filtraciones de documentos secretos del Departamento de Defensa de EEUU. Así lo ha comunicado Merrick Garland, fiscal general de Estados Unidos, que ha confirmado este jueves que la Oficina Federal de Investigación (FBI) había arrestado a Jack Teixeira como principal sospechoso de dichas filtraciones de archivos secretos que, finalmente, acabaron publicados en línea.

Según ha explicado Garland en una breve comparecencia ante los medios de comunicación, Teixeira es un joven de 21 años y miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets. Ha sido detenido en North Dighton, en el sureste del estado de Massachusetts. Una detención que, tal y como ha informado Garland, se ha producido sin contratiempos: "Agentes del FBI detuvieron a Teixeira esta tarde sin incidentes". El detenido se encuentra ahora bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

Un joven solitario y apasionado de las armas

El diario 'The New York Times' ha publicado un perfil de Jack Teixeira. Según el medio, se trata de un joven solitario y apasionado de las armas. Además, formaba parte del chat de la plataforma Discord -una red social muy popular entre los usuarios de videojuegos- en la que se hicieron públicas las filtraciones.

A través de un grupo de esta plataforma online -formado por unos veinte miembros-, Teixeira compartía su predilección por todo lo relacionado con el mundo de las armas y de lo militar, según ha contado en una entrevista en 'The Washington Post' un amigo del detenido, el cual también formaba parte del mismo grupo en línea.

"Él se veía a sí mismo como líder del grupo. Quería que todos fuéramos una especie de supersoldados"

"Él se veía a sí mismo como líder del grupo y se erigió en líder. Quería que todos fuéramos una especie de supersoldados", cuenta el amigo. "Se enfadó bastante porque a la gente no parecía interesarle demasiado esos documentos, así que decidió publicarlos todos". Fue entonces cuando este 'líder' pasó a compartir secretos confidenciales de seguridad nacional.

'The Washington Post' explica que Teixeira trabajaba como técnico informático en una base de la Guardia Nacional Aérea de Massachusets. Un trabajo gracias al cual podría haber accedido a la información clasificada.

Una vez conseguido el acceso a los documentos, Teixeira, supuestamente, los publicó en la plataforma Discord, desde donde se difundieron a través de redes sociales como Telegram. Es entonces cuando la difusión de lo filtrado alcanzó una mayor dimensión y los documentos acabaron en las portadas de los medios de todo el mundo.

Meses compartiendo información altamente sensible

Jack Teixeira habría compartido durante meses información altamente sensible que compromete la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

"Me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada que yo sepa que tenga alguna consecuencia"

Los documentos filtrados que se publicaron en redes sociales incluyen información sobre el estado de la guerra en Ucrania y los retos a los que se enfrentan desde Kiev y Moscú. Asimismo, también aparecen en ellos evaluaciones sobre estrategias y misiones tanto de aliados como de adversarios. Entre las informaciones que salieron a la luz está, por ejemplo, la de que países de la OTAN tendrían fuerzas especiales operando en Ucrania.

Por su parte, Biden aseguró estar preocupado por el hecho de que se produjeran las filtraciones, pero no necesariamente por el contenido en sí que se haya podido difundir. "No estoy preocupado por la fuga. Me preocupa que haya sucedido, pero no hay nada contemporáneo que yo sepa que tenga alguna consecuencia", dijo Biden en su momento.

Biden ya había sugerido que estaban cerca de detener al autor

Joe Biden, que se encuentra de visita en Dublín (Irlanda), aseguró este jueves que el Departamento de Justicia estadounidense estaba "cerca" de tener más información sobre la filtración de documentos secretos del Pentágono, así como sobre el responsable de la misma. Unas declaraciones que ya dejaban entrever que estaban cerca de identificar y detener al autor de los hechos.

"Se está llevando a cabo una investigación en toda regla, como saben", aseguró Biden desde la capital irlandesa al ser preguntado por las filtraciones. "La comunidad de inteligencia y el Departamento de Justicia (...) se están acercando. No tengo una respuesta para ti", añadió el presidente estadounidense, según recoge CNN.