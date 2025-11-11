El misterio de la muerte de Yasser Arafat: ¿Envenenado o conspiración?

Yasser Arafat es un símbolo para el pueblo palestino. El que fue el fundador de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) falleció el 11 de noviembre de 2004 en un hospital de Paris, Francia. Arafat viajo al país galo para ser tratado de una extraña enfermedad que no pudieron diagnosticarle en su cuartel de Ramallah, en Cisjordania.

Los médicos franceses determinaron que padecía una coagulación intravascular diseminada (CIVD), una versión que no convenció del todo a los simpatizantes del difunto líder. El ruido por un posible envenenamiento no hacía más que crecer, los propios familiares de Arafat defendían esta versión como la verdadera. Según algunos medios franceses, como el ‘France Soir’, los allegados a Arafat mantenían esta postura con el objetivo de desmerecer y denigrar a Mahmud Abás, quien sucedió la presidencia del OLP tras la muerte de su anterior presidente.

Lucha armada y terrorismo internacional

Arafat es una de las figuras más relevantes del conflicto palestino-israelí. El lugar de nacimiento de Yasser Arafat está en disputa. Según él, nació en Jerusalén en 1929, pero la versión que mantienen varios de los autores encargados de su biografía es que nació en El Cairo, hijo de un comerciante gazatí. Fue en Egipto donde realizó sus estudios, desde joven fue un activista del movimiento palestino.

En 1956 fundaría Al-Fatah, uno de los componentes principales de la OLP y principal germen para su creación en 1964. En un comienzo, la OLP optó únicamente por la vía armada, con organizaciones como 'Septiembre Negro'. Estos fueron los responsables de la masacre de los Juegos Olímpicos de Múnich, en la que secuestraron y asesinaron a once atletas israelíes. También fueron responsables del asesinato del presidente de Jordania Wasfi el-Tell. Arafat acabó disolviendo la organización terrorista y ordenó que el OLP no cometiera ningún tipo de acto de violencia fuera de Cisjordania, Gaza o Israel, ya que consideraba que el terrorismo hacia otros países no les haría ningún bien.

Inicio de la vía diplomática

En la década de los 90 fue cuando decidió abrir una nueva vía: la diplomática. Con EEUU de intermediario, comenzó a gestar junto a Isaac Rabin, primer ministro de Israel, los Acuerdos de Oslo. El objetivo era ponerle un final al conflicto de Oriente Próximo, lo que ambos líderes plantearon fue la solución de dos Estados.

El 9 de septiembre de 1993, Arafat envió una carta a Rabin en la que la OLP reconocía "el derecho del Estado de Israel a existir en paz y seguridad", las esperanzas por una paz definitiva nunca habían parecido tan reales. Esta actitud conciliadora llevó a ambos líderes, junto a Simon Peres quien era el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, fueran galardonados con el Premio Nobel de la Paz de 1994. Pero la ilusión fue breve, Isaac Rabin fue asesinado el 4 de noviembre de 1995 por un ultranacionalista israelí.

Fracaso del proceso de paz

Aunque las negociaciones para la paz prosiguieron estas nunca llegaron a nada. Arafat y un joven Benjamin Netanyahu, recién elegido primer ministro, realizaron el memorado de Wye River, que trataba de reanudar lo acordado en Oslo, pero al final este no llegó a nada. El proceso de paz quedó a la deriva sin ningún tipo de avance.

La historia de Yasser Arafat termina el 11 de noviembre de 2004. La incertidumbre sobre los motivos de su muerte fue aumentando paulatinamente con el paso de los años. Desde que pudo contraer el SIDA, hasta que el Mossad era quien estaba realmente detrás de su fallecimiento.

El 27 de noviembre de 2012, Mahmud Abás aceptó que se exhumase el cadáver de Arafat para que fuese investigado por un comité de forenses suizos, franceses y rusos. Los investigadores suizos determinaron que habían encontrado grandes cantidades de polonio, un elemento químico altamente radiactivo, en el palestino, mientras que el francés y el ruso concluyeron que había muerto de causas naturales. Desde Israel varios expertos apuntaban que los restos radiactivos del polonio se desvanecen a menos de la mitad en cuatro meses. Todo quedaba en el aire y las dudas sobre la causa de su enfermedad y muerte continúan a día de hoy.

