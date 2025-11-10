El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

El Gobierno ruso ha aprobado un marco que permite desconectar a la población del resto del mundo a partir del 1 de marzo de 2026. La medida se articula mediante la resolución 1667, que confiere plenos poderes a Roskomnadzor, el organismo que supervisa las telecomunicaciones, para controlar todo el tráfico en la red rusa y ordenar a las operadoras cómo proceder.

El Kremlin sostiene que la iniciativa busca proteger al país de cualquier amenaza.

La normativa sitúa a Roskomnadzor como autoridad operativa para dirigir el flujo de datos y bloquear la conexión internacional cuando lo estime necesario. El texto deja sin resquicios legales a las compañías para oponerse a esas órdenes. Según el esquema descrito, no habrá intervención de tribunales en estas decisiones.

Papel del FSB y ausencia de control judicial

Detrás de la estructura de supervisión estarán agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el antiguo KGB. El marco no menciona instancias judiciales que avalen o revisen las actuaciones.

La configuración permite ejecutar cortes o filtrados de forma directa sobre la red nacional, con capacidad de aislamiento respecto a infraestructuras y servicios externos.

El inicio de aplicación está fijado para marzo de 2026. A partir de esa fecha, el control total de la red en territorio ruso podrá operar sobre todo el tráfico, tanto de entrada como de salida, y afectar a servicios y conexiones de usuarios y empresas que dependan de enlaces con el exterior.

El Gobierno de Moscú enmarca la medida en políticas de seguridad frente a riesgos tecnológicos y geopolíticos.

La centralización de decisiones en Roskomnadzor y la subordinación de las operadoras facilitan órdenes de bloqueo o redirección de tráfico sin trámites adicionales. El diseño normativo permite aislar la red del país y limitar accesos internacionales, con implicaciones para plataformas, proveedores y comunicaciones que operen desde o hacia Rusia.

