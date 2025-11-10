Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Internet

El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

La resolución 1667 otorga a Roskomnadzor control sobre todo el tráfico y capacidad para aislar al país; el Kremlin lo vincula a la “protección” frente a amenazas.

Putin

El gorbierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia | Europa Press

Publicidad

El Gobierno ruso ha aprobado un marco que permite desconectar a la población del resto del mundo a partir del 1 de marzo de 2026. La medida se articula mediante la resolución 1667, que confiere plenos poderes a Roskomnadzor, el organismo que supervisa las telecomunicaciones, para controlar todo el tráfico en la red rusa y ordenar a las operadoras cómo proceder.

El Kremlin sostiene que la iniciativa busca proteger al país de cualquier amenaza.

La normativa sitúa a Roskomnadzor como autoridad operativa para dirigir el flujo de datos y bloquear la conexión internacional cuando lo estime necesario. El texto deja sin resquicios legales a las compañías para oponerse a esas órdenes. Según el esquema descrito, no habrá intervención de tribunales en estas decisiones.

Papel del FSB y ausencia de control judicial

Detrás de la estructura de supervisión estarán agentes del Servicio Federal de Seguridad (FSB), el antiguo KGB. El marco no menciona instancias judiciales que avalen o revisen las actuaciones.

La configuración permite ejecutar cortes o filtrados de forma directa sobre la red nacional, con capacidad de aislamiento respecto a infraestructuras y servicios externos.

El inicio de aplicación está fijado para marzo de 2026. A partir de esa fecha, el control total de la red en territorio ruso podrá operar sobre todo el tráfico, tanto de entrada como de salida, y afectar a servicios y conexiones de usuarios y empresas que dependan de enlaces con el exterior.

El Gobierno de Moscú enmarca la medida en políticas de seguridad frente a riesgos tecnológicos y geopolíticos.

La centralización de decisiones en Roskomnadzor y la subordinación de las operadoras facilitan órdenes de bloqueo o redirección de tráfico sin trámites adicionales. El diseño normativo permite aislar la red del país y limitar accesos internacionales, con implicaciones para plataformas, proveedores y comunicaciones que operen desde o hacia Rusia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Al menos ocho muertos y 15 heridos tras la explosión en un coche cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Policía inspecciona el lugar de la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Publicidad

Mundo

Putin

El gobierno ruso toma el control absoluto sobre el internet en Rusia

Policía inspecciona el lugar de la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Al menos ocho muertos y 15 heridos tras la explosión en un coche cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Nicolas Sarkozy

Nicolas Sarkozy queda en libertad tras pasar 20 días en prisión

Rod Wave
Delito

Detienen al rapero Rod Wave el mismo día que es nominado a los Grammy por tenencia de armas y drogas

Blastocisto de un embrión
Modificación genética

Gigantes tecnológicos intentan crear un bebé genéticamente modificado

El interior de un tren
Eslovaquia

Un choque entre dos trenes a 20 kilómetros de Bratislava deja 79 heridos, tres de ellos graves

800 personas, en su mayoría estudiantes, viajaban en los dos convoyes.

Bélgica envía cartas a jóvenes para que se inscriban al servicio militar voluntario
Servicio militar

Bélgica envía cartas a jóvenes para que se inscriban al servicio militar voluntario

Bélgica busca nuevas fórmulas para reactivar sus fuerzas armadas. El Ministerio de Defensa belga acaba de empezar a enviar cartas a casa a 149.000 jóvenes de 17 años para invitarles a hacer el servicio militar voluntario, con una duración de un año.

Sánchez

Tras las gafas, la guayabera viral: la simbología interna del look de Pedro Sánchez en la Cumbre CELAC

Tim Davie

Dimite el director general de la BBC, Tim Davie, tras un polémico documental sobre Trump

Tifón Fung-wong en Filipinas

Alerta en Filipinas por el supertifón Fung-Wong: dos muertos y un millón de personas evacuadas

Publicidad