Al menos ocho muertos y 15 heridos tras la explosión en un coche cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

La Policía ha acudido al lugar para investigar la situación tras la explosión de un vehículo aparcado cerca de una de las puertas de la estación de metro Fuerte Rojo.

Policía inspecciona el lugar de la explosión cerca del Fuerte Rojo en Nueva Delhi

Explosión en un coche en Nueva Delhi | EFE

Rosario Miñano
Actualizado:
Publicado:

Al menos ocho personas murieron y quince resultaron heridas en una explosión registrada dentro de un vehículo aparcado cerca del Fuerte Rojo de la capital de India, Nueva Delhi, según confirma la policía desplegada en la zona.

"Alrededor de las 18:52 horas (13:23 GMT), un vehículo que circulaba lentamente se detuvo ante un semáforo en rojo. Se produjo una explosión en el interior del vehículo, y la explosión causó daños a los vehículos cercanos. Todas las agencias, el Laboratorio Forense y la NIA -Agencia Nacional de Investigación (NIA), encargada de las pesquisas antiterroristas en la India- se encuentran en el lugar", dijo a los medios el comisario de policía, Satish Golcha, que confirmó las muertes ocasionadas.

"Quince personas fueron llevadas al Hospital Lok Nayak. Ocho de ellas murieron antes de llegar al hospital. Tres están gravemente heridas", asegura la agencia de noticias ANI.

La explosión ha causado además daños materiales en la zona y por el momento se desconoce el motivo. Los equipos Policía se ha trasladado al lugar para analizar la situación y aseguran que se van a revisar todas la cámaras de seguridad de la zona.

El ministro del Interior a la agencia ANI también afirma que se va a llevar a cabo una "investigación exhaustiva, considerando todas las hipótesis". "Todas las opciones serán investigadas de inmediato y presentaremos los resultados al público", informa. También se ha reforzado la seguridad en zonas del estado de Uttar Pradesh, cerca de Nueva Delhi.

