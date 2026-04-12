El ministro Albares acusa a Israel de seguir "empecinado" en la guerra pese al alto el fuego

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha acusado al Gobierno de Israel de mantenerse "empecinado en una guerra que no es buena para nadie", incluso después de que se alcanzara un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

En una entrevista concedida a elDiario.es, Albares ha señalado que existen "muchas personas interesadas no ya en que esas negociaciones en Islamabad no lleguen a ningún puerto, sino que ni siquiera llegaran a sentarse", en referencia al reciente intento diplomático de rebajar la tensión en la región.

Al ser preguntado directamente por el Ejecutivo encabezado por Benjamín Netanyahu, el ministro español evitó mencionarlo explícitamente en un primer momento, aunque posteriormente fue claro al señalar que, mientras gran parte de la comunidad internacional respiraba aliviada por el alto el fuego, "claramente el Gobierno de Israel seguía empecinado en una guerra que no es buena para nadie".

El jefe de la diplomacia española ha advertido además de la debilidad del acuerdo alcanzado el pasado miércoles entre Washington y Teherán. A su juicio, se trata de un alto el fuego "muy frágil" y "abiertamente amenazado", especialmente por la evolución de la situación en países vecinos. "Lo estamos viendo con los ataques de Israel al Líbano", ha señalado, en referencia a la creciente tensión en la región.

Albares, con experiencia en distintas negociaciones internacionales, ha subrayado que el margen de tiempo para consolidar la paz es reducido, pero crucial. "Dos semanas es muy poco tiempo, pero hay que apostarlo todo a la paz", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de redoblar los esfuerzos diplomáticos para evitar una escalada del conflicto.

En paralelo, las conversaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, celebradas en Islamabad, concluyeron sin acuerdo tras más de 20 horas de negociaciones. Las posiciones entre ambas partes siguen muy alejadas en cuestiones clave, como el programa nuclear iraní y el control del estratégico estrecho de Ormuz, lo que complica cualquier avance a corto plazo.

En este contexto, Albares ha reiterado su postura crítica con la actuación de Israel y ha reclamado a la Unión Europea la suspensión del acuerdo de asociación vigente con el país. Este mecanismo, ha recordado, establece el respeto a los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales.

"Ni en Gaza, ni en estos momentos en Líbano, las acciones de Israel respetan los derechos humanos. Son violaciones flagrantes del derecho internacional", ha denunciado el ministro, elevando el tono de las críticas hacia el Ejecutivo israelí.

Por otro lado, Albares ha defendido la decisión de reabrir la embajada española en Teherán, argumentando que el actual escenario de alto el fuego ofrece garantías suficientes para la seguridad del personal diplomático. Esta medida busca reforzar la presencia española en la región en un momento clave para la diplomacia internacional.

Las declaraciones del ministro reflejan la preocupación del Gobierno español ante una situación geopolítica extremadamente volátil, en la que cualquier paso en falso podría hacer fracasar los frágiles avances logrados hasta ahora.

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