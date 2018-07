Mick Jagger, 75 años de desobediencia a ritmo de Rock and Roll

Muchas cosas han pasado por la vida de aquel joven que actuaba gratis en los bares de Londres a principios de los sesenta, lo que sin duda no ha cambiado ha sido la imagen de juventud perpetua que muestra encima de los escenarios.

Este jueves, el líder de los Stones, Mick Jagger, cumple 75 años pocas semanas después de cerrar una gira con los Rolling Stones en la que ha demostrado que conserva una forma física más propia de un atleta veterano que de un viejo rockero.

Jagger sigue contoneándose al inicio de sus conciertos al ritmo de "Sympathy for the Devil", un tema que grabó en el verano de 1968, y rodeado de pantallas gigantes en las que arde un fuego luciferino. "Permítanme que me presente, soy un hombre acaudalado y de gustos refinados", recita al inicio de sus actuaciones, en las que llega a recorrer más de diez de kilómetros entre saltos y carreras por el escenario.

En los inicios de su carrera "Caderas de serpiente", como le apodan los británicos, no rehusó de los excesos, sin embargo, en los años 90 dio un rumbo a su carrera y comenzó a preocuparse por su salud e imagen.

Uno de sus principales ejemplos vitales fue su padre, un profesor de educación física que vivió hasta los 93 años y diseñó algunos de los programas de entrenamiento que ha seguido.

La disciplina dentro y fuera de los escenarios y la música han sido dos de los pilares de la vida de Jagger. El tercer pilar lo componen sus complicadas relaciones familiares y de pareja. En diciembre de 2016, el músico asistió en un hospital de Nueva York al nacimiento de su octavo hijo, al que llamó Deveraux Octavian y que tiene 45 años menos que su hermana mayor, Karis. La madre del pequeño Dev, la bailarina de ballet estadounidense Melanie Hamrick, tenía 29 años cuando dio a luz al que era su primer vástago.

El romance con Hamrick permitió aparentemente que Jagger pasara página del suicidio en 2014 de la que había sido su novia durante 13 años, la exmodelo y diseñadora de moda L'Wren Scott, que apareció ahorcada en su apartamento de Nueva York.