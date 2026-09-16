Carlos III al hermano de Lady Di tras su muerte: "No te preocupes, pronto la olvidaremos"

Las nuevas memorias de Charles Spencer sobre su hermana, la princesa Diana, todavía no han llegado a las librerías, pero sus primeras revelaciones ya han puesto el foco sobre la familia real británica. El conde asegura que el actual Carlos III le dijo poco después de la muerte de Lady Di: "No te preocupes, pronto la olvidaremos".

Spencer recoge el episodio en 'Swan Song: Diana, my sister' ('El canto del cisne: Diana, mi hermana'), que se publicará el 22 de septiembre en Reino Unido y un día después en España. El 'Daily Mail' ha obtenido anticipadamente una copia y ha comenzado a adelantar parte de su contenido.

La discusión por Guillermo y Enrique

Según el relato de Spencer, la frase se produjo durante una conversación telefónica en la que reprochó al entonces príncipe Carlos que sus hijos, Guillermo y Enrique, encabezaran el cortejo fúnebre de su madre. Tenían entonces 15 y 12 años, respectivamente.

El conde sostiene que la presión para que ambos participaran de esa manera en la despedida no procedía únicamente de su padre, sino del conjunto de la familia real.

Para Spencer, las palabras que atribuye a Carlos reflejaban "el desprecio contenido (del entonces príncipe) por Diana, y el horror que sentía porque el mundo estuviera tan conmovido por su muerte". El hermano de la princesa asegura que respondió que no podía creer lo que acababa de escuchar y colgó el teléfono.

Cuatro ejemplares robados antes de su publicación

La expectación por las memorias ha aumentado además después de un llamativo robo en Países Bajos. Cuatro ejemplares fueron sustraídos de un camión que transportaba miles de copias desde una imprenta europea hasta un almacén de distribución neerlandés.

Los libros viajaban envueltos en plástico negro para evitar filtraciones antes de su lanzamiento. Tras una parada nocturna del conductor en una zona rural, alguien forzó el vehículo. A la mañana siguiente se descubrió que únicamente faltaban cuatro ejemplares.

Penguin Random House fue informada y la Policía neerlandesa abrió una investigación. Por el momento, se desconoce quién está detrás del robo y si los autores sabían exactamente qué buscaban.

Las memorias de Charles Spencer sobre Diana

A sus 62 años, Spencer repasa en 384 páginas su relación con Diana, desde su infancia hasta las consecuencias de su muerte en París el 31 de agosto de 1997.

El libro aborda también el matrimonio de la princesa con el entonces príncipe Carlos, las tensiones con la familia real y los días posteriores a su muerte. Su publicación llegará, además, meses antes del trigésimo aniversario del fallecimiento de Diana, que se cumplirá en 2027.