Dos trenes colisionan cerca de Bedford dejando "graves lesiones" entre los pasajeros, según el sindicato RMT

Cerca de capital del condado de Bedfordshire, entre Bedford y Luton, dos trenes han colisionado en un "incidente" donde la policía y los servicios de emergencia están atendiendo. El suceso ha bloqueado las líneas sentido a Londres y los pasajeros han sido evacuados a las vías.

El suceso ha tenido lugar a las 17:15 horas y hasta el lugar se han desplazado más de 30 vehículos de emergencia, entre ellos una ambulancia aérea, donde se encuentra la Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado.

La BBC recoge las declaraciones de un portavoz del sindicato de trabajadores ferroviarios, marítimos y del transporte: "Estamos profundamente preocupados por los informes sobre una colisión de trenes entre Bedford y Luton y por las graves lesiones sufridas por el personal y los pasajeros a bordo del tren."

La secretaria de Transportes, Heidi Alexander, afirma estar "profundamente preocupada al escuchar los informes sobre la colisión en la que se vieron involucrados dos trenes de pasajeros de East Midlands Railway". En una publicación en 'X', agradece a los servicios de emergencia y asegura que se está "trabajando con rapidez con la industria ferroviaria y los socios locales para brindar apoyo a los pasajeros".

Los testigos

Peter Knapp, testigo de lo ocurrido, ha descrito el choque entre los dos trenes "como si hubiera estado en una explosión de bomba" y añade haber visto "rostros ensangrentados de personas, piernas que parecían rotas... algunas personas escupiendo sangre", trasladó a la BBC.

Sobre su situación ha contado que "no puede sentarse bien porque duele mucho la espalda", aunque por lo demás se encuentra "bien", confesando haber tenido "mucha suerte", pero "no puede imaginar cuál es la situación del conductor", agregando que la parte delantera del tren estaba bien, pero el tercer vagón había descarrilado.

"Fue como una gran explosión, y luego la gente salió disparada de sus asientos", dice la pasajera Shola Mene, que en la misma línea que Knapp asegura que "mucha gente tenía heridas en la cara" y añadió que no creía que el tren fuera rápido, pero que había mucha confusión sobre lo que había sucedido.

El diputado por Bedford, Mohammad Yasin, calificó el suceso de "muy preocupante", explicando que se ha producido un "descarrilamiento" y confirma que hay varias víctimas.

Las primeras hipótesis sobre el incidente señalan a que el primer tren se detuvo por un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera, según el diario The Telegraph,.

En redes sociales se han difundido varias imágenes y videos del un convoy dañado. Uno de los trenes es un servicio exprés al aeropuerto de Luton.

Cortado el tráfico

Respecto al tráfico ferroviario, National Rail ha informado que los trenes no podrán circular ni entrar ni salir de St Pancras durante el resto de la noche y se aconseja a los pasajeros que no viajen. El vehículo de la colisión pertenece a la compañía británica West Midlands Railway.

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