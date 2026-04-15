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Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un colegio de Turquía: el atacante es un alumno de 14 años

Se trata del segundo episodio de este tipo tras el ocurrido el martes en una escuela de Sanliurfa, sureste de Turquía.

Secuencia del tiroteo en un colegio de Turquía

Al menos cuatro muertos en un tiroteo en un colegio de Turquía | Dikkat Medya

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Guillermo F. Lascoiti
Actualizado:
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Al menos cuatro personas han muerto y veinte han resultado heridas, tres en estado crítico, en un tiroteo ocurrido este miércoles en un colegio en la provincia turca de Kahramanmaras, según informaron las autoridades locales, que precisaron que el agresor, un alumno del centro de unos catorce años, murió durante el ataque.

El gobernador de esa provincia, Mükremin Uyar, detalló que un profesor y tres alumnos de quinto curso, correspondiente a 10 y 11 años, han muerto en el ataque. Uyar precisó que el agresor empleó cinco armas pertenecientes a su padre, un antiguo agente de Policía.

"Lamentablemente tenemos cuatro fallecidos, de los cuales uno es un profesor y tres son estudiantes. El atacante también se disparó y mató a sí mismo en medio del caos. Estimamos que llegó con cinco armas y siete cargadores", ha indicado Mükremin Uyar.

El atacante murió durante el tiroteo, pero aún no se sabe si se suicidó o se disparó accidentalmente. Se trata del segundo incidente de este tipo, después de que este martes un exalumno de un centro de Sanliurfa, a 200 kilómetros de Kahramanmaras, hirió ayer a 16 personas en un centro escolar antes de suicidarse.

Tanto el ministro del Interior de Turquía, Mustafa Ciftci, como el de Educación, Yusuf Tekin, se dirigen hacia la región para seguir de cerca los acontecimientos.

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