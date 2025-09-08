Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Optimismo de Donald Trump sobre un alto el fuego en Gaza: Hamás considera las propuestas de EEUU

Tras unas últimas jornadas de nuevas evacuaciones y ataques de Israel en la franja de Gaza, el grupo islámico ve con buenos ojos las ideas de Estados Unidos para alcanzar un cese de hostilidades con Israel.

Donald Trump

Andrés Pantoja
Publicado:

Hamás ha confirmado su disposición a regresar a la mesa de negociaciones de manera inminente. Agentes negociadores de Estados Unidos han planteado una lista de "ideas" que han tenido buena acogida por el Movimiento de Resistencia Islámica.

Con el objetivo claro de lograr el fin de la guerra entre Israel y Hamás, mediadores norteamericanos han presentado las líneas de un acuerdo de paz que ha abierto la puerta a la esperanza y al optimismo.

"Acogemos con satisfacción las ideas (…) para detener la agresión y afirmamos nuestra disposición a sentarnos inmediatamente a la mesa de negociaciones para concluir un acuerdo integral", han expresado desde las filas de la milicia palestina.

Si bien, Hamás por su parte ha hecho públicas sus demandas en aras de lograr dicho alto el fuego. Exigen la "retirada completa de la Franja de Gaza (del Ejército de Israel), la entrada de ayuda humanitaria y la formación de un comité de palestinos independientes" que ostenten la gestión política de la Franja.

También reclaman que el acuerdo resulte vinculante para Israel y recuerdan que fueron ellos quienes rompieron la anterior tregua, lanzando una acusación directa: "Que no renuncie a él como sucedió con la propuesta del 18 de agosto, que aceptamos, pero a la que el enemigo aún no ha respondido, continuando con sus masacres y limpieza étnica".

Optimismo y ultimátum desde EEUU

"¡Todo el mundo quiere que termine esta guerra!"

Donald Trump

Este mismo domingo, antes de que se conociera la postura de Hamás a las nuevas proposiciones por la paz en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicaba un mensaje en sus redes sociales. Iba dirigido precisamente a Hamás y mencionaba que ha mantenido "conversaciones muy positivas".

Al optimismo que mostraban sus palabras, asegurando que se llegará a un acuerdo "muy pronto", le acompañaba una advertencia al más puro estilo Trump, que puede parecer una amenaza: "Los israelíes han aceptado mis términos. Es hora de que Hamás acepte también. He advertido a Hamás de las consecuencias de no aceptar. Es mi última advertencia. ¡No va a haber otra!".

"Estamos intentando ponerle fin (a la guerra) y recuperar a los rehenes", ha manifestado el mandatario norteamericano.

Expectación entre críticas a Israel

Mientras Hamás aceptaba el planteamiento de Qatar y Egipto de aceptar mediadores como Estados Unidos, Israel no ha emitido ninguna respuesta hasta el momento. Por ello ha recibido el señalamiento de las autoridades qataríes y egipcias. Sin embargo los israelíes sí han anunciado nuevas ofensivas para "conquistar" más zonas de la Franja de Gaza en las que creen que pueden encontrarse parte de los 48 rehenes que tomó Hamás y no han sido encontrados.

