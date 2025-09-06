Israel ordena nuevas evacuaciones en Gaza y advierte de bombardeos contra los últimos edificios en pie

Israel ha ordenado este sábado nuevas órdenes de evacuación forzosas en varios barrios de la ciudad de Gaza. Insta a los residentes a abandonar de inmediato sus hogares y que se dirijan al sur de la Franja, concretamente a Jan Yunis, designada como "zona humanitaria". Pero esa área está ya saturada.

El Ejército israelí ha señalado que la ofensiva forma parte de la "Operación Gedeón 2", con la que busca el control total de la ciudad gazatí. El portavoz militar Avichay Adraee ha instado a través de un mensaje en X a la evacuación urgente de bloques específicos y del edificio Al Ruya, así como de tiendas de campaña situadas en su entorno.

Bombardeos sobre edificios de gran altura

En paralelo a las órdenes de evacuación, cazas israelíes han bombardeado otro edificio en el centro de Gaza, el segundo en 24 horas. El Ejército asegura que en estos bloques Hamás habría instalado "infraestructura subterránea", equipos de inteligencia y puestos de observación.

La estrategia se repite: Israel justifica los ataques alegando la presencia de "infraestructura terrorista" de Hamás en escuelas, hospitales o puntos de distribución de ayuda, aunque en muchas ocasiones no aporta pruebas. El jueves ya había advertido de que en los próximos días intensificaría los ataques contra los edificios que siguen en pie.

El Ejército israelí insiste en que Jan Yunis cuenta con hospitales de campaña, instalaciones de agua y centros de distribución de alimentos. Sin embargo, ONG y agencias internacionales alertan de que no queda espacio en esa "zona humanitaria", convertida en campamentos improvisados sin luz ni agua.

Una nueva noche de ataques

Los bombardeos nocturnos han vuelto a teñir de rojo el cielo de la Franja. Según la agencia palestina Wafa, al menos seis palestinos han muerto mientras buscaban comida. Otras dos personas han muerto y veinte han resultado heridas cerca de un punto de distribución gestionado por una organización respaldada por Estados Unidos. Desde el inicio de la ofensiva, más de 64.000 palestinos han muerto, según las cifras de Hamás, y miles de cuerpos continúan bajo los escombros.

En Washington, el presidente Donald Trump afirmó este viernes que algunos de los rehenes retenidos por Hamás podrían haber muerto en medio de esta nueva ofensiva israelí. "Son 20 personas, pero creo que de esos 20, podría haber algunos que hayan muerto recientemente, es lo que he oído. Espero que sea un error. Pero hay más de 30 cadáveres en esta negociación", señaló desde la Casa Blanca, asegurando que EEUU sigue en medio de una negociación con el grupo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com