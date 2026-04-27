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LONG ISLAND

Una mujer lanza dinamita a su novio mientras dormía, haciéndole perder su mano y parte de su brazo

Le había amenazado en varias ocasiones pero el novio se creía que era una broma y no se atrevería nunca a hacérselo. La mujer huyó del lugar y fue arrestada un día después.

Polic&iacute;a de Nueva York, imagen de archivo

Policía de Nueva York, imagen de archivoEuropa Press

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Manuel Pinardo
Publicado:

Una mujer de Long Island se enfrenta a 25 años de cárcel por arrojar un cartucho de dinamita casera a su novio mientras dormía. Según cita el medio New York Post, el hombre perdió su mano al intentar deshacerse del explosivo.

Keyonna Waddel, de 35 años, fue declarada culpable el viernes de los cargos derivados del incidente ocurrido en marzo de 2024, tras una fuerte discusión entre ambos, informa la Fiscalía del Condado de Suffolk.

Le amenazó varias veces

El fiscal del distrito, Ray Tierney, recordaba después del veredicto de culpabilidad que "la violencia doméstica puede escalar hasta niveles mortales, y este caso es un recordatorio aleccionador de esa realidad".

Waddel había amenazado con usar dinamita contra su novio en repetidas ocasiones durante los meses previos al incidente. Él nunca esperó que su amante cumpliera su amenaza, dijo el fiscal.

Según las autoridades, ambos abandonaron el apartamento de la víctima, cuya identidad no ha sido revelada, tras su discusión del 22 de marzo de 2024, pero él finalmente regresó y se fue a dormir.

Dinamita mientras dormía

Mientras dormía, la mujer lanzó el explosivo a la habitación en la que se encontraba su novio. Se despertó poco después al oír un silbido y seguidamente vio una llama en el suelo que no pudo apagar mientras el tiempo se agotaba, según informó la policía.

Intentó recogerla y arrojarla afuera, pero la bomba improvisada explotó y le destrozó gran parte de la mano, según fuentes policiales.

El hombre salió tambaleándose a la entrada de la casa pidiendo ayuda y observó a Waddell huyendo del lugar.

Al acudir la policía al lugar de lo hechos, lo trasladaron de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Nassau , donde le amputaron el resto de la mano y parte del brazo, según informaron las autoridades.

Waddell fue arrestada apenas un día después y se declaró culpable de la agresión y de múltiples cargos de posesión ilegal de armas.

La terrorista, que padece un trastorno mental, deberá comparecer de nuevo ante el tribunal para la lectura de su sentencia el 27 de mayo.

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