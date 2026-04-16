Al menos 11 muertos y 20 heridos tras un accidente de autobús en Ecuador

Al menos 11 personas han muerto y otras 20 han resultado heridas en Ecuador después de que el autobús en el que viajaban se precipitase por un abismo y se incendiase en la provincia andina de Azuay. Tal y como detalló el servicio de emergencias ECU 911, el siniestro se produjo a la altura del kilómetro 57 de la vía Cuenca-Molleturo, sector Puente el Chorro, donde el autobús perdió pista y se precipitó.

El servicio de emergencias ha detallado que las 20 personas heridas han recibido atención prehospitalaria en el lugar y posteriormente, fueron trasladas a distintos centros de salud. El capitán Sixto Heras, jefe de los bomberos de Cuenca, no descartó que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, ya que aún deben mover el vehículo del lugar donde cayó y verificar si hay más víctimas.

Despliegue de servicios de emergencia

Tal y como ha explicado Heras, "el bus se envolvió en fuego y hay víctimas que estaban fuera del vehículo, en el río, y las otras que estaban en el interior". Dicha emergencia está siendo atendida por el personal de Bomberos, del Ministerio de Salud, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de la Cruz Roja Ecuatoriana y la Comisión de Tránsito del Ecuador.

Además, el jefe de Bomberos de Cuenca agregó que también tuvieron que pedir ayuda a vehículos particulares para poder sacar a los heridos y enviarlos a los hospitales.

15.076 accidentes de tráfico en un nueve meses

Entre enero y septiembre del pasado año, se registraron 15.076 accidentes de tráfico en Ecuador y tan solo 5.378 de ellos tuvieron lugar durante el tercer trimestre del año, según las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

De ese total, 827 siniestros involucraron a 870 autobuses de pasajeros, en los que hubo 1.047 personas lesionadas y 178 fallecidas. A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud.

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