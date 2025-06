Meloni, sobre la negativa de Sánchez a pagar el 5%: "España ha firmado el mismo documento que Italia"

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha celebrado "la unidad" y la voluntad de reforzarse de la OTAN al finalizar la cumbre anual, a la vez que ha asegurado que todos los países, incluida España, han firmado el mismo compromiso. "Lo importante es la unidad de la Alianza y su voluntad de reforzarse. Este es un elemento muy importante", dijo Meloni ante los medios.

Un aspecto clave en esta cumbre está resultado ser la postura de España ante el gasto en defensa. La primera ministra italiana negó cualquier divergencia o "tono polémico" durante la asamblea. "Italia ha hecho como España, que ha firmado el mismo documento que nosotros. Creo que no he escuchado en la intervención de nadie esta mañana temas polémicos o discordantes. Comunico oficialmente que hemos hecho como España o España ha hecho como nosotros, no lo sé, pero los 32 hemos hecho lo mismo", precisaba.

"Compromiso inquebrantable"

Los 32 países de la Alianza Atlántica han reafirmado en su cumbre su "compromiso inquebrantable con la defensa colectiva" y su intención de invertir para 2035 un 5% de su PIB en defensa, tal y como ha reclamado el presidente estadounidense, Donald Trump. Acerca de las metas fijas, Meloni dijo que son "significativas pero sostenibles para Italia", ya que tendrá que elevar su gasto en defensa en un 1,5% en los próximos diez años, a lo que se añadirá otro 1,5% en gasto de seguridad.

Según detalló, esta segunda partida podrá reforzar "materias mucho más amplias" como la protección de fronteras, lucha contra la inmigración irregular, Inteligencia Artificial o innovación. "Serán recursos que servirán para mantener esta nación fuerte", dijo la mandataria, que prometió que "no se restará ni un solo euro" del estado del bienestar y descartó tener que recurrir a un eventual desvío presupuestario para llevar a cabo las inversiones.

Respaldo unánime a Ucrania

Por otro lado, Meloni celebró el respaldo unánime a Ucrania y abogó por presionar para alcanzar un alto el fuego con Rusia y también en Gaza, donde la situación es "insostenible". De esta manera, señaló que ha pedido a Trump, con quien mantiene una conocida sintonía, "usar la misma determinación" que ha empleado en la guerra entre Israel e Irán para lograr un alto el fuego en Ucrania y Gaza.

