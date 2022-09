Melania Trump abroncó a su marido por "subestimar la gravedad" de la pandemia de COVID-19

Estados Unidos sigue envuelto en numerosos problemas un año y medio después de que Donald Trump dejara la Casa Blanca. Lo hizo, eso sí, a regañadientes, y después de provocar una insurrección que estuvo a punto de acabar en una auténtica desgracia. De hecho, hay quienes en Estados Unidos siguen sosteniendo que Trump trató de dar un golpe de Estado aquel 6 de enero de 2021 para impedir que Joe Biden fuera nombrado presidente por el Congreso.

En los últimos tiempos, Trump ha vuelto a ser protagonista después de que el FBI registrara su mansión de Florida, en busca de documentos clasificados como alto secreto, que se habría llevado sin consentimiento, lo cual es un delito muy grave penado con la cárcel. El expresidente insiste en que es un montaje y que él nunca se llevó documentos. El registro ha aumentado su popularidad y se prevé que haga oficial su candidatura a la presidencia en pocos meses.

Durante su mandato, Trump hubo de afrontar la pandemia de coronavirus. Llegó a decir que China tenía que pagar por "infectar al mundo" y llevó el caos absoluto a su país. Propuso que los ciudadanos se inyectaran lejía, asegurando que "sería interesante probarlo". Apenas unas horas después, cientos de ciudadanos estaban ingresados en el hospital por hacerle caso. Y ha sido precisamente su polémica gestión de la COVID-19 lo que ahora ha vuelto a salir a la luz.

Una discusión acalorada por lo sucedido

Los periodistas Peter Baker, trabajador del 'The New York Times' y Susan Glasser, trabajadora en 'CNN' y 'The New Yorker', han publicado recientemente un libro, titulado 'The Divider: Trump in the White House, 2017-2021', en el que detallan cómo se vivió la situación de la pandemia dentro de la Casa Blanca. En ese libro, ambos cuentan que la entonces primera dama, Melania Trump, abroncó a su marido por no dar importancia a la pandemia.

El libro asegura que la mujer del presidente le acusó de no hacer caso a sus allegados y de "estar empeorando la situación" con las acciones que realizaba. Sin embargo, Donald Trump, fiel a su estilo, hizo caso omiso de las advertencias y se limitó a decir a su esposa que estaba exagerando: "Te preocupas demasiado. Olvídalo". Estados Unidos es, por ahora, el único país del mundo que ha superado el millón de muertes por COVID-19, representando más de un 15% del total de decesos a nivel mundial.