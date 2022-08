Las imágenes de cómo el FBI registra la mansión de Donald Trump en Florida

Es noticia de esta madrugada. El FBI entra y registra la mansión de Donald Trump, en Mar-a-Lago, en Florida, en busca de lo que parece ser documentos clasificados de su gobierno que desaparecieron. Supuestamente, el expresidente se llevó documentos a su residencia en Florida. Archivos Nacionales exigió durante meses que el expresidente devolviera 15 cajas con materiales que se llevó a la residencia.

En ese material podría haber documentos secretos. El FBI de momento rechaza hacer declaraciones, y Trump ha denunciado mediante un comunicado que se trata de una mala praxis de la fiscalía y que esto es un ataque por parte de los demócratas de izquierda radical. Remarcaba que los agentes del FBI solo pueden realizar este tipo de acciones con autorización judicial y, para concederla, el juez debe valorar como probable que se haya cometido un delito.

Trump no se encontraba en la vivienda ya que en esta época del año acostumbra a ocupar su mansión en Bedminster (Nueva Jersey). No obstante, desde Estados Unidos apuntan a que se encontraba en su torre de la Quinta Avenida de Manhattan, en Nueva York. Según el republicano, su mansión estaba "bajo asedio, allanada y ocupada por un grupo de agentes del FBI". Afirmaba que "nunca le había ocurrido nada parecido a un presidente de EEUU".

Búsqueda de material clasificado desaparecido

Donald Trump señalaba que este tipo de registros "solo podría suceder en países rotos del Tercer Mundo". Y es que, el expresidente estadounidense ha acusado en el último mes a Joe Biden de poner al país "de rodillas".

Sin embargo, la realidad es que Trump está bajo investigación en varios casos judiciales. Además de estar bajo el escrutinio del Departamento de Justicia por intentos de alterar los resultados de las elecciones de 2020, y, hace meses, aparecieron sospechas de que se podría haber llevado los documentos clasificados.

"Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada", dice Trump. "Se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la instrumentalización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical que no quieren desesperadamente que me presente a la presidencia en 2024, sobre todo a raíz de las últimas encuestas, y que igualmente harán cualquier cosa para detener a los republicanos y a los conservadores en las próximas elecciones de mitad de mandato", añade el posible candidato republicano para las presidenciales de 2024.