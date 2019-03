Un médico discapacitado chino viaja en barca a diario para ver a sus pacientes

Chen es un médico rural que lleva más veinte años velando por la salud de los aldeaños de Jiangsu, en China.

Enfermó de polio cuando era un niño y perdió la movilidad en una de las piernas. Su discapacidad le motivó para estudiar medicina por su cuenta y se convirtió en el médico del pueblo. Ahora es el responsable de más de 2000 personas.

La aldea en la que trabaja limita con un lago en el que viven la mitad de los habitantes. Se ganan la vida con la pesca. El barco es además de una casa, el lugar de trabajo. Ir al hospital implica horas de viaje, gastos de alojamiento y transporte... muchos son los que sufren enfermedades pero no pueden permitirse el lujo de acudir a un médico

De ahí surge la hazaña de Chen, que remando visita a domicilio a cada uno de sus pacientes. Una de ellas valora la labor de Chen: "Aunque tiene una discapacidad en la pierna, Chen siempre viene y trata nuestras enfermedades"

Los métodos naturales que recomienda son muy efectivos. Esta señora sufría las consecuencias de un derrame cerebral y según ella, Chen le devolvió la vida.

Chen se siente muy orgulloso de su trabajo y contento con los resultados. "Es muy satisfactorio que mis pacientes evolucionen, y sobre todo que me reconozcan y me saluden. Algunos hasta me invitan a cenar a sus casas"

Pero eso no es todo, su esposa reconoce que a menudo Chen paga los medicamentos de sus pacientes, aunque el dinero sea más que necesario.