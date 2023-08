La mayoría de los estadounidenses piensa que Biden es demasiado mayor para cumplir otro mandato

Biden cumplirá 81 años en noviembre y para la mayoría de los estadounidenses es demasiado mayor para renovar su cargo como presidente de los Estados Unidos. Una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research revela que el 77% de los estadounidenses, incluyendo el 89% de los republicanos y el 69% de los demócratas, considera que el presidente Joe Biden es demasiado mayor para cumplir efectivamente otro mandato.

Esta opinión contrasta con la que tienen sobre el expresidente Donald Trump, que tiene sólo unos años menos que Biden, 77, y al que sólo el 51% de los estadounidenses ve como demasiado mayor para volver a la Casa Blanca.

Según Associated Press, la encuesta refleja la preocupación de los estadounidenses sobre el envejecimiento del gobierno, que va más allá de la figura del presidente. "La encuesta revela que alrededor de dos tercios de los estadounidenses dicen que apoyarían límites de edad para los candidatos a la presidencia, junto con la Cámara y el Senado de Estados Unidos. Y aproximadamente el mismo porcentaje dice que apoyaría límites de edad para los jueces de la Corte Suprema", dijo la periodista de Associated Press Emily Swanson

Biden, el presidente más viejo de la historia de EE.UU.

Biden, que cumplirá 81 años en noviembre, es el presidente más viejo de la historia de Estados Unidos. Si se presenta y gana las elecciones de 2024, tendría 86 años al finalizar su segundo mandato. Trump, por su parte, tiene 77 años y también se presentará a las elecciones presidenciales.

La edad de los líderes políticos ha sido objeto de debate y controversia en Estados Unidos, especialmente después de que algunos rivales demócratas y republicanos cuestionaran la capacidad mental y física de Biden durante la campaña electoral. Sin embargo, Biden ha tratado de proyectar una imagen de energía y vitalidad, participando en actividades deportivas, viajando al extranjero y enfrentándose a desafíos como la pandemia, la retirada de Afganistán o la crisis climática.

La edad media de los presidentes de EE.UU.

La edad media de los presidentes de Estados Unidos cuando asumen el cargo por primera vez es de 55 años y 104 días, según datos históricos. El más joven fue Theodore Roosevelt, que tenía 42 años cuando sucedió a William McKinley tras su asesinato en 1901. El más joven elegido por las urnas fue John F. Kennedy, que tenía 43 años cuando ganó las elecciones en 1960.