Más de 150 niños muertos en un mes por un brote de sarampión

Al menos 159 niños han muerto en Bangladesh en el último mes a causa de un brote de sarampión. Las autoridades ya lo consideran como la crisis sanitaria más grave de esta enfermedad en años.

Desde el 15 de marzo se han registrado más de 11.000 casos sospechosos, siendo solamente 1.600 confirmados por laboratorio. En las últimas horas se han reportado seis muertes y 693 nuevos ingresos hospitalarios.

Bangladesh epicentro del brote

Según el último boletín de la Dirección General de Servicios de Salud, el 90% de las infecciones ocurren en menores de cinco años que no contaban con el esquema completo de vacunación.

La incidencia en lactantes entre seis y nueve meses es del 34%. La capital bangladesí, una de las más pobladas del país, se mantiene como el epicentro del brote. La densidad poblacional ha facilitado la propagación del virus y ya ha hecho que los hospitales operen al límite de su capacidad.

Falta de vacunas

"El desabastecimiento de vacunas en este país ha dado lugar, como se temía, a un brote", señaló la representante de UNICEF en Bangladés, Rana Flowers.

El país ha entrado en una campaña de vacunación de emergencia que busca inmunizar a más de 1,2 millones de niños en los 30 subdistritos más afectados.

Inestbilidad política

Tras la caída del Gobierno de Sheikh Hasina en 2024, la ciudad se ha envuelto en una inestabilidad política causando la paralización administrativa de Bangladés derivando en la falta de suministros y la cancelación de campañas preventivas.

"Es lamentable que, en lugar de celebrar la erradicación en el Día Mundial de la Salud, estemos viendo hospitales llenos de niños luchando por sus vidas", declaró el profesor Benazir Ahmed, exdirector de control de enfermedades.

Las autoridades sanitarias advierten de que la cifra de fallecidos puede aumentar a medida que se procesen los análisis de laboratorio en Daca, mientras organismos internacionales como Save The Children instan al Gobierno a impulsar de forma urgente la cadena de suministro de vacunas.

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