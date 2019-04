Margallo: "Nos enfrentamos a comandos muy bien organizados"

El ministro de Exteriores en funciones, José Manuel García-Margallo ha reiterado en Antena 3 Noticias que por el momento no hay constancia de españoles entre las víctimas ni entre los heridos de la cadena de atentados en Bruselas que han dejado al menos 34 muertos y más de un centenar de heridos.

García-Margallo ha puesto en valor la unidad que han mostrado todas las fuerzas políticas de este país y ha añadido, de cara a la reunión de los firmantes del pacto antiterrorista que se celebrará este martes, que espera que esa "unidad se traslade también a lo que debe hacer la coalición en la lucha contra el terrorismo en Siria, Irak y eventualmente en Libia".

Además ha matizado que "la única discrepancia se suscribía a las operaciones militares sí o no en los terrenos donde están las plataformas de exportación de terroristas fundamnetalmente en Siria e Irak y espero que esta brecha también se cierre".

El ministro en funciones ha indicado que "el fenómeno terrorista al que nos enfrentamos es nuevo" y explica que Daesh "es algo mucho más que un grupo terrorista. Es un estado que funciona como tal, tiene su aparato de propaganda, financiación y reclutamiento".

García-Margallo recordó que "lo que aprendimos en París es que ya no nos enfrentamos a lobos solitarios nos enfrentamos a comandos muy bien organizados y comunicados entre sí que pueden actuar en cualquier parte del mundo" y ha recalcado " me parece obvio que lo primero que hay que hacer es acabar con esos territorios que sirven de plataforma para la exportación". Sobre este punto ha profundizado que sigue creyendo que "la guerra en tierra la deben protagonizar los estados de la región, fundamentalmente islámicos para no volver a una aparente confrontación entre Occidente y el mundo islámico" y ha puntualizado "lo cual no quiere decir que los países occidentales no deban colaborar en las formaciones de estas tropas o en operaciones desde el aire y el mar, que es lo que estamos haciendo en Siria e Irak".