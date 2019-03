Precisamente horas después del debate de los candidatos republicanos, algunos medios han difundido imágenes del apartamento de 100 millones de dólares que el magnate tiene en Manhattan, en el que casi todo está recubierto de oro.

En Milwaukee, se ha producido un debate sin claros ganadores o perdedores, pero que confirma la trayectoria ascendente del hispano conservador Marco Rubio, que vende su juventud como valor político.

"Si yo soy el candidato, los demócratas serán el partido del pasado y nosotros el del siglo XI", dijo Rubio durante el debate.

Al neurocirujano Ben Carson se le acusa de adornar su pasado, pero sigue muy alto en las encuestas, como una sencilla consigna: "Quienes me conocen, saben que soy una persona honesta", aseguró.

Donald Trump no tuvo su mejor debate, pero insistió en la mano dura con la inmigración, expulsar a los 11 millones de indocumentados, y levantar un muro en la frontera con México.

"Quienes crean que los muros no han tenido éxito, que pregunten a Israel", señaló Trump, y aquí fue donde por primera vez Jeb Bush, el exgobernador de Florida, consiguió dar señales de vida. No está claro si con lo que quieren escuchar sus bases, pero al menos no se ha hundido.

"No son valores norteamericanos tratar así a los inmigrantes, además destruiría comunidades y familias enteras , y enviaría el mensaje equivocado del país que somos", declaró Bush.

Hillary Clinton parece tenerlo mucho más fácil para conseguir la nominación después de sólo tres debates entre demócratas, mientras que entre las filas republicanas sigue sorprendiendo que Donald Trump se mantenga líder en las encuestas.

Al multimillonario no le preocupa mostrar el interior de su muy lujoso apartamento en Nueva York, ni tampoco de su avión privado. Está convencido de que presumir de riqueza, en Estados Unidos, da votos.

Los aspirantes a la nominación del Partido Republicano a las elecciones presidenciales en EE.UU. han celebrado el nuevo debate cuando quedan tres meses para el inicio del proceso de designación del candidato republicano y doce meses para las elecciones a suceder al demócrata Barack Obama en la Casa Blanca.