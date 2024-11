MAPA INTERACTIVO: Consulta el escrutinio de las elecciones de Estados Unidos, estado a estado

Los ciudadanos estadounidenses acuden hoy a las urnas. Una jornada clave porque las encuestas no daban una victoria holgada a ningún candidato. ¿Quién ganará: Kamala Harris o Donald Trump? El resultado se conocerá tras el escrutinio de votos una vez cerrados los colegios electorales.

El candidato republicano, Donald Trump, ha cerrado la campaña con un mitin en Pensilvania y Kamala Harris también hacía el último mitin desde Pensilvania. Es el lugar elegido porque es uno de los estados clave para las elecciones de Estados Unidos.

La realidad es que, debido al particular sistema electoral del país, todo depende de siete estados concretos: los estados indecisos. Los 'swing states' son aquellos estados donde ninguno de los partidos puede asegurarse una victoria clara.

Además, son decisivos para el resultado final y estados muy disputados y las encuestas electorales no dan una ventaja clara ni a Trump ni a Harris. Pero, ¿cuáles son esos estados indecisos? Los 'swing states' para estas elecciones en Estados Unidos 2024 son Arizona, Carolina del Norte, Georgia, Míchigan, Nevada, Pensilvania y Wisconsin.

En concreto, entre todos suman 93 delegados: Pensilvania es el que más tiene con 19. Le sigue Carolina del Norte (16), Georgia (16), Michigan (15), Wisconsin (10) y Nevada (6).

Si Donald Trump resulta el candidato elegido, será el segundo presidente que vuelve a la Casa Blanca después de haberla perdido frente a Joe Biden en los últimos comicios. Solo Grover Cleveland, a finales del siglo XIX, tuvo dos mandatos presidenciales no consecutivos. El republicano no quiere altercados tras los comicios si no gana.

"Si pierdo las elecciones, si es una elección justa, yo sería el primero en reconocerlo. Por supuesto que no quiero ningún tipo de violencia, pero no tengo que decirlo, son grandes personas", destacaba tras votar en cerca de su mansión Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida).

Por otra parte, si gana su rival, Kamala Harris, se convertirá en la primera mujer presidenta de Estados Unidos. Quiere romper el techo de cristal que no pudo superar Hillary Clinton hace ocho años, cuando no alcanzó la Casa Blanca a pesar de ganar a Trump por tres millones de votos.

"Nuestra campaña ha aprovechado las ambiciones, aspiraciones y sueños del pueblo estadounidense. Y sabemos que es hora de una nueva generación de líderes en Estados Unidos", afirmaba Kamala Harris.

La jornada está marcada por falsas amenazas de bomba de origen ruso en Georgia, fallos de software en las máquinas lectoras de votos en Pensilvania y actos esporádicos de violencia. En Georgia, uno de los considerados clave en esta votación, la jornada se inició con varias amenazas de bomba contra al menos dos centros de votación.

"El FBI está trabajando de forma estrecha con fuerzas de seguridad estatales y locales para responder a amenazas electorales y proteger nuestras comunidades mientras los estadounidenses ejercen su derecho al voto", explicó el FBI.

En Pensilvania se detectaron problemas de software en las máquinas de lectura de las papeletas que obligaron a un juez a ampliar dos horas la votación en el condado de Cambria hasta las 22.00 hora local.

En Fowler, en el estado de Nueva York, un hombre fue detenido cuando amenazó al personal de un colegio electoral con quemar el edificio tras ser informado que no podía votar porque no estaba registrado.

