Maduro, tras la decisión del Supremo sobre las elecciones en Venezuela: "¿Dónde se escondió el cobarde de Edmundo González Urrutia?"

"¿Dónde está ese cobarde?". Envalentonado, retando a gritos a Edmundo González, su rival político. Así se ha presentado Nicolás Maduro tras conocer la sentencia del Supremo. Un tono que recrudece su enfrentamiento con la oposición. "¡Nos vemos en las calles! ¡Criminal! ¡Terrorista!", siguió diciendo un enfervorecido presidente interino de Venezuela.

Edmundo González no se arredra, insiste que tienen las actas de la verdad. "No usurparán la verdad". El líder opositor instó este jueves al Consejo Nacional Electoral a llevar a cabo un proceso de auditoría con observación internacional de los resultados de los comicios presidenciales del 28 de julio. "Señores del CNE, no se escondan detrás de un tribunal, asuman su papel y respeten los resultados, muestren las actas mesa por mesa y den paso a una auditoría internacional, imparcial, independiente y confiable, eso es lo único que deben hacer", señaló en un video publicado en Instagram.

Brasil y Colombia guardan silencio

Los presidentes de Brasil y de Colombia mantienen por el momento silencio sobre el fallo en el que el Tribunal Supremo de Venezuela ha ratificado la victoria electoral de Nicolás Maduro. Quien si ha hablado aunque brevemente y sin entrar en valoraciones ni detalles, es el asesor del presidente Lula para asuntos internacionales, el diplomático Celso Amorim. "Veo las cosas realmente muy difíciles, pero vamos a seguir intentándolo con ayuda de otros y en colaboración con otros países que tienen una visión similar a la nuestra, haremos todo lo posible para evitar una situación internamente muy conflictiva”, ha declarado al medio brasileño Carta Capital. Y apuntó a una posible mediación de la Unión Europea.

La Oficina de Washington para Latinoamérica publicó el siguiente comunicado: "Urgimos a la comunidad internacional a continuar exigiendo una verificación transparente e independiente de los resultados del 28 de julio. La voluntad de las y los venezolanos, quienes votaron pacíficamente, debe ser respetada", expresó la presidenta de este organismo, Carolina Jiménez Sandoval. El expresidente colombiano Juan Manuel Santos ha calificado de “patraña” el fallo del Supremo. “Colombia no puede, ni debe avalarlo”.

El canciller uruguayo Omar Paganini asegura que el pronunciamiento del TSJ no es creíble. "Esto indica que una vez más que el régimen se dedica a desconocer todos los llamados de la comunidad internacional a que realice una constatación de los datos de las actas que demuestre con información detallada lo que se proclama", puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

El presidente de Chile, Gabriel Boric publicó en la red social X que "hoy el TSJ de Venezuela termina de consolidar el fraude. El régimen de Maduro obviamente acoge con entusiasmo su sentencia que estará signada por la infamia. No hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones, reprime al que piensa distinto y es indiferente ante el exilio más grande del mundo solo comparable con el de Siria producto de una guerra. He visto a los ojos a miles de venezolanos que claman democracia su patria y que hoy reciben un nuevo portazo. Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com