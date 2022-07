Una madre estrangula a sus tres hijos y acto seguido se ahorca en su casa de Danbury (Connecticut)

Tres niños y su madre han sido encontrados muertos en una casa ubicada en la calle Whaley en Danbury (Connecticut). De acuerdo a los datos aportados por la Oficina del Médico Forense la mujer, de 36 años, mató a los pequeños Jonael Panjón, de 5 años, Joselyn Panjón, de 10 y Junior Panjón, de 12, antes de quitarse la vida. "Todos los niños parecen haber muerto por estrangulamiento, y se sospecha que la causa de la muerte de la madre es asfixia por ahorcamiento", ha remarcado la Policía.

Mata a sus hijos y después se suicida

Esta tragedia ha dejado consternados a los vecinos y amigos de la familia, y se sabe que la madre vivía con los niños en una residencia con otros dos adultos que no estaban en casa cuando llegó la policía. Además, se ha confirmado que la mujer cuidaba a menores de otras familias en una guardería sin licencia que tenía en su domicilio.

El padre de los niños, Pedro Panjón, encontró los cuerpos cuando regresó a casa del trabajo, y de la impresión perdió el conocimiento. Antes de eso había llamado a la policía para que acudiera a su hogar porque había llamado a su esposa y no le contestaba.

Cuidaba de niños de otras familias

Los que conocían a Sonia Loja la han descrito como una madre amorosa, por lo que les resulta aún más increíble que haya sido capaz de matar a sus propios hijos: "No puedo creer que haya hecho esto, no puedo creer lo que pasó. Me sentía tranquila dejando a mis hijos con Sonia", ha confirmado una de las vecinas al 'New York Post'.

El alcalde de Danbury, Dean Esposito, ha lamentado el suceso: "Un hecho verdaderamente horrible ocurrió ayer en nuestra ciudad y lamentamos la trágica pérdida de vidas. En los próximos días, se brindarán servicios de asesoramiento y salud mental a través de la colaboración con las Escuelas Públicas de Danbury y la Ciudad de Danbury. Nuestra comunidad se aflige por las vidas inocentes que nos han quitado. Superaremos esto juntos", ha dicho en un comunicado.