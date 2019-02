Los jóvenes acusan a los políticos de "no hacer los deberes" para evitar el cambio climático

Greta Thunberg, de 16 años, se ha convertido en un símbolo. Sus protestas han inspirado el movimiento 'Youth For Climate'. Hoy esa joven ha vuelto a regañar a los políticos "por no hacer sus deberes", ahora no en su Suecia natal, sino en la sede de las instituciones europeas, en el Comité Económico y Social, con el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker presente.

Y con ella los miles de jóvenes que cada semana se organizan por las redes sociales y protestan en Bruselas. Han vuelto a llenar las calles de la capital europea y protestado por la inacción contra el cambio climático.